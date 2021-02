"ABD, Boğaziçi arazisine el koyabilir" şeklindeki utanç verici haberlerinin ardından eleştirdiğim Cumhuriyet gazetesinden cevap geldi.

Gazete yönetiminin toplanıp, "ABD, Cumhuriyet gazetesine çoktan el koydu" yazıma cevaben kaleme aldığı metindeki hakaretleri, sinirlerinin bozulmasına verip es geçiyorum...

Zira eleştirilerime cevap vermek yerine "yandaş", "yalaka" gibi sıfatlara laf yetiştireyim derken sıraladıkları itiraflar altın değerinde.

En önemlisi ise, Cumhuriyet'i bir trol gazetesi haline getiren firari FETÖ'cü Can Dündar'a yönelik eleştirime verdikleri karşılık... Kelimesi kelimesine şöyle yazmışlar:

"Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok dünkü köşe yazısında gazetemizi hedef alan ifadelere yer veriyor. Altınok, Can Dündar dönemini referans göstererek 'gazetenin ABD güdümünde' yayın yaptığını ileri sürüyor... Cumhuriyet gazetesi Can Dündar'ın trol gazeteciliğinden 7 Eylül 2018'de kurtulmuştur."



Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Böylece Atatürk'ün kurduğu gazete diye sattıkları Cumhuriyet'in Şubat 2015- Eylül 2018 tarihleri arasında, kendi ifadeleriyle, "trol gazeteciliği yaptığını" itiraf edip imzalamış oldular. "Çocukluğumda evime giren yılların Cumhuriyet'ini firari FETÖ'cülere teslim edip bir trol gazetesi haline getirdiler" diye yakınırken haksız mıymışım, artık takdir sizin.

Cumhuriyet yönetiminden bir de ricam var... Lütfen Soner Yalçın'ın karanlık odasından almıştık bahanesine sığınıp sildiğiniz Boğaziçi haberi gibi, bu itiraf niteliğindeki metni de uçurmayın e mi. Gerçi dün pek çok yerde "Cumhuriyet'ten Can Dündar itirafı" (Yeni Çağ) şeklinde haberler yapıldı. Caps'ler alındı. Ama yine de sizin işiniz belli olmaz.

Bu arada gazetede yer alan bir ABD eleştirisini önüme koyup "Altınok bu yazıyı okudu mu? Türkiye'de hangi gazete basabilir" diye soran gazete yönetimini tebrik ediyorum.

Bahsettikleri yazıda tonla maddi hata var ama olsun... Tescillenen 3.5 yıllık FETÖ trolü gazeteciliğinin ardından okyanus ötesine sitem etmek bile bir gelişmedir.

Ben doğruyu alkışlamaktan yerinmem.

***



BEN YANILDIM, SİZ HAKLI ÇIKTINIZ MUHARREM BEY



Muharrem İnce tüm Türkiye'nin merakla beklediği istifa konuşmasını yaparken KRT'nin, Tele 1'in, Halk TV'nin Ali Babacan'ın konuşmasını tercih etmesi boşuna değildi...

Zira İnce'nin tabela partisine dönüştüğünü söylediği CHP'ye yönelik eleştirileri yenilir yutulur cinsten değil:

"Bugün yol ayrımında olduğumu biliyorum. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Ortada ilke ve değer yoktur. Liyakat yoktur. Atatürk'ün partisi kalmamıştır. Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlerden ayrılıyorum."

Mehmet Ali Çelebi'nin de aralarında bulunduğu üç milletvekilinin kendilerine katıldığını anlatan İnce, önümüzdeki günlerde de yeni partisinin adını açıklayacağını söyledi.

Ağustos 2020'de bu köşede "Ben Muharrem Bey'in mahalle ve medya baskısına direnemeyerek yeni parti işinden de çark edeceğini düşünüyorum.

Daha şimdiden konuyla ilgili verdiği mülakatlarda netliğini kaybetmeye başladığı görülüyor. Belki ben yanılıyorumdur" diye yazmıştım.

Yanılmışım, Muharrem Bey dediğini yaptı.

Bana düşen de hakkını teslim etmek.

***



BUNLAR NİYETİ FENA BOZMUŞLAR



Dünyanın en zengin insanlarından olan Bill Gates, önce internet ortamındaki sanal virüsleri hayatımıza soktu. Sonra da kendi ürünü olan antivirüs programlarıyla sanal hayatımızı kurtardı.

Bugünlerde ise elde ettiği serveti yine bizim için, gerçek bir virüsle mücadele etmek için harcıyor.

Pandemi konusunda 6 yıl önceden uyarılara başlayan bu iyi adam dün de koronadan sonra başımıza gelecek felaketler konusunda öngörülerini sıralıyordu.

Çin'de artık makattan yapılmaya başlayan korona testlerini düşününce insan ister istemez telaşlanıyor.

Zira bunlar niyeti fena bozmuş görünüyor.

Aman dikkat!