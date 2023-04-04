Ya olduğun gibi görün...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seccade üzerinde ayakkabılarıyla poz vermesi, 14 Mayıs seçimlerine damga vuracak gibi görünüyor. Dün iki fotoğraf daha çıktı ortaya. Kendisinden sonra aynı yerde poz veren Saadet Partililerin seccadeyi kaldırmış olması kafaları daha da karıştırdı. CHP'liler şimdi, "Bize kumpas kuruldu" diyerek bu tartışmadan sıyrılmaya çalışıyor.

7'li Masa, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basması meselesinin çok fazla abartıldığını düşünüyor. Toplumun neden bu kadar tepki gösterdiğine bir anlam veremiyorlar. Kılıçdaroğlu'na gösterilen bu tepki, bence bir birikim. Nedenine gelince...



SAMİMİYETSİZLİK VE RİYAKÂRLIK

Uzun zamandır CHP liderinin dindarlığına vurgu yapılıyor, türbeler ziyaret ediliyor, Peygamberimizin soyundan geldiği ve Kuran-ı Kerim'i ezbere okuduğu iddia ediliyordu. Kılıçdaroğlu, dine ve dindarlara uzaklığını hiç gizlemeyen Canan Kaftancıoğlu'nu da yanına alarak davet edildiği tüm dini organizasyonlara katıldı. Hatta o toplantılarda konuşmalar bile yaptı.

Kuran'da bir ayet olan "Hak geldi batıl zail oldu" cümlesinin Erbakan'a ait olduğunu zannediyordu. Hz. Ali'nin kitapları olan bir İslam düşünürü olduğunu iddia ediyordu. Necip Fazıl Kısakürek adını ilk kez duymuştu. Toplumun değerlerinden o kadar uzaktı ki her konuşmasında bir pot kırıyordu. Bu bilgisizlik ve riyakârlık zaman zaman insanları rahatsız etse de herkes durumu idare ediyordu.

Bu söylemin samimiyetsiz olması, buram buram riyakârlık kokması Kılıçdaroğlu'nun umurunda bile değildi. Amacı muhafazakâr kesimden bir oy fazla alabilmekti. Toplumun ne düşündüğüyle ilgilenmiyordu.

Ancak seccadeye ayakkabıyla basılması bardağı taşıran son damla oldu sanırım. Yani toplum, Kılıçdaroğlu'nun riyakârlığını daha fazla görmezden gelemedi. "Bu seccade tartışması çok uzadı" falan demeyin. Bugüne kadar hiç umursamadığınız toplumun değerlerini bir anda siyasi malzeme yapmaya başlarsanız, bunun bedelini bir şekilde ödersiniz.



TEK SAMİMİYETSİZ KILIÇDAROĞLU MU?

Seçmen şimdi seccadeye ayakkabıyla basan Kılıçdaroğlu'na, "Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol" mesajı veriyor. Peki 7'li Masa'da samimiyet sorunu olan ve riyakâr bir görüntü veren tek isim Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu beceriksiz ve bilgisiz olduğu için kendini hemen ele veriyor. Peki ya diğerleri?

HDP ile ittifaka göz yumup milliyetçi bir görüntü veren İyi Parti...

Menderes'in siyasi mirasıyla ilgisi olmayan, FETÖ'cülere göz kırpan Demokrat Parti...

Erbakan'ın mirasını unutup tuhaf ve anlaşılmaz bir siyasi çizgiye bürünen Saadet Partisi...

Doğdukları siyasi çizgiye ihanet eden Babacanlar, Davutoğulları...

1991 yılından bu yana Meclis'te bulunmalarına rağmen Kürtlerin hiçbir kazanımına imza atamayan HDP...

Peki bunlar ne kadar samimi?

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