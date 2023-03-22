22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas CHP-HDP ilişkisi ve kayyum gerçeği
MEHMET BARLAS
CHP-HDP ilişkisi ve kayyum gerçeği

CHP-HDP ilişkisi ve kayyum gerçeği

22.03.2023, Çarşamba
Türkiye'de siyaset, Atatürk'ün kurduğu CHP ile PKK'nın siyasi kanadı HDP arasındaki ilişkiye kilitlendi. Meclis çatısı altında buluşan bu iki partinin liderleri arasındaki anlaşmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. İyi Parti istediği kadar inkâr etsin, masanın 7. ayağı artık resmi olarak HDP'dir. Ortada çok açık şekilde anlaşma metinleri ve deklarasyonlar var.
Masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Kandil'de hazırlanan ve 2021 yılında HDP tarafından yayınlanan 11 maddelik "Tutum Belgesi"nin altına imzasını attı.
Bir de koalisyon masasında hazırlanan 250 maddelik anlaşma metni var. Anlayacağınız masanın bu anlaşma metnine, Kandil'in 11 maddelik Tutum Belgesi de eklendi. 7'li masanın üyeleri her ne kadar birbirleriyle koltuk kavgası yapsalar da "Türkiye'nin parçalanması, 21 yılda elde edilen kazanımların yok edilmesi" konusunda anlaşmış durumdalar. Anlaştıkları maddeler arasında özerklikten tutun Anayasa'nın değişmez hükümleri ve LGBT dayatması var. Tek itiraf edemedikleri konu, Türkiye'yi küresel efendilerine hangi yöntemle teslim edecekleri.
Bu durumdan sadece İyi Parti'deki bazı isimlerin rahatsız olduğunu düşünmeyin. CHP içerisinde hâlâ az sayıda da olsa ulusalcı ve Atatürkçü isimler var. Bunlar çok rahatsız. Bu rahatsızlık nedeniyle CHP ve İyi Parti'den kaçan oylar Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni büyütüyor.

İYİ PARTİ BUNLARLA NASIL YOL YÜRÜYECEK?
7'li koalisyon masasının adayı Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi her fırsatta "belediyelerden kayyumlara el çektireceklerini ve KHK ile görevden alınan FETÖ'cüleri görevlerine iade edeceğini" söylemişti. Açık açık FETÖ ve PKK'ya göz kırpıyordu.
Bugün Sabah Gazetesi'nin manşetinde HDP'li belediyelere neden kayyum atandığını tüm yönleriyle okuyacaksınız. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir raporda 2014 ve 2019 seçimlerinde HDP'li belediyeler ile terör örgütü PKK arasındaki ilişki tüm açıklığıyla gözler önüne seriliyor. Tüm detaylarını manşet haberimizde okuyabilirsiniz.
Peki Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristlere lojistik destek veren HDP'li belediyeler hakkında şimdi ne düşünüyor merak ediyorum? "HDP ile masaya oturmayız" diyen İyi Partililer, HDP'nin tüm dayatmalarını kayıtsız şartsız kabul eden bir cumhurbaşkanı adayıyla yol yürümeyi nasıl içine sindirecek?

ÖCALAN POSTERLERİNİN ALTINDAKİ CHP'LİLER
CHP-HDP arasında gizli bir ilişkiden bahsederken HDP'nin dünkü Nevruz kutlamalarına, aralarında İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bulunduğu CHP heyeti de katıldı. PKK'ya destek sloganları atıldı. Öcalan'a özgürlük istendi. HDP'ye oy vermeyen her Kürt, düşman ilan edildi. Teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Ne CHP heyetinden ne de CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir tepki geldi.
Artık saflar netleşmiştir. Bunlarla yola çıkanlar, ittifak kuranlar, aynı masayı paylaşanlar bu saatten sonra "görmedik, duymadık, bilmiyoruz" diyemezler. Her şey Türkiye'nin gözleri önünde yaşanıyor. Sessiz çoğunluk 14 Mayıs'ta size sandıkta hak ettiğiniz dersi vermek için sabırsızlıkla bekliyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Ülke yönetmeyi evcilik oyunu zannediyorlar 21.03.2023 Salı
Dünyayı karıştıranlar Türkiye’de boş durur mu? 20.03.2023 Pazartesi
Türkiye’nin varlık yokluk seçimi 19.03.2023 Pazar
Kılıçdaroğlu, HDP’nin oyuncağı oldu 18.03.2023 Cumartesi
Sizce kim kazanacak? 17.03.2023 Cuma
Kılıçdaroğlu bu bilgisizliğini şimdiye kadar nasıl gizledi? 16.03.2023 Perşembe
Kemal Bey, FETÖ ve PKK’ya neden göz kırpıyor? 15.03.2023 Çarşamba
Erdoğan, halkına verdiği bir sözü daha bugün yerine getiriyor 14.03.2023 Salı
Dijital siyaset mühendislerine dikkat 13.03.2023 Pazartesi
14 Mayıs’ta yerliler ile küreselciler yarışacak 12.03.2023 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA