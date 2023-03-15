CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine girildiğinde FETÖ ve PKK'yı ürkütmemek için perde arkasından yoğun çaba sarf edeceğini tahmin ediyordum. Ancak bu kadarını beklemiyordum.

Dün Sözcü Gazetesi'ne konuşan Kılıçdaroğlu, "FETÖ ve PKK'ya karşı bir yol haritanız var mı?" sorusuna muhatap oluyor. Böyle bir soruya göstermelik de olsa devlet ciddiyetinde ve kararlı bir cevap bekliyorsunuz değil mi? Yanılıyorsunuz.

Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK'nın adını ağzına almıyor. Sözü dönüp dolaştırıp hemen yeraltı suç örgütlerine getiriyor. Kısa sürede terörden ve yeraltı suç örgütlerinden şehirleri, sokakları, okulları, meydanları temizleyeceğini söylüyor. FETÖ ve PKK ile mücadele konusu da havada kalıyor ve röportaj sona eriyor.

FETÖ konusunda soru çok basitti Kemal Bey. "FETÖ, müritleri aracılığıyla askeri darbeye kalkışmış, insanlara kumpas kurmuş, ordu içindeki Atatürkçülere iftira atmış, vatanseverlerin yıllarca hapishanelerde çürümesine neden olmuş eli kanlı bir terör örgütüdür" demek bu kadar zor mu?

"PKK terörüyle mücadele edecek misiniz?" diye soruluyor Sayın Kılıçdaroğlu. "PKK, bebek katili bir terör örgütüdür. En büyük zararı Kürt halkına vermektedir. PKK ile mücadelede hiç geri adım atmayacağız" demekten neden çekiniyorsunuz? Açık açık söyleyin, çekinmeyin. Ama bir yerde siz de haklısınız. Halka gerçekleri nasıl söyleyeceksiniz? "Ben FETÖ'nün ve PKK'nın oylarına talibim. Bu örgütlerin siyasi temsilcileriyle gizli pazarlıklar yapıyorum" derseniz sokağa çıkamazsınız. Hem de cumhurbaşkanlığı adaylığınızı tebrik eden ve size samimi taktikler veren PKK elebaşı Mustafa Karasu'ya nezaketsizlik yapmış olursunuz!

Maalesef halkın gözünün içine baka baka bu tiyatroya seçim gününe kadar devam edeceksiniz. Halktan gizli yapılan kirli pazarlıklarla seçimlere gideceksiniz. Sokak röportajlarında, "Tuvalet terliğini koysanız oy vereceğim" diyen trollerinizle şimdilik mutlu olabilirsiniz. Ama son sözü yine halk söyleyecek. Bu millet sizi 21 yılda 15 kez şaşırttı. Yine çok şaşıracaksınız.

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İNCE, KILIÇDAROĞLU'NDAN 2018'İN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2018 yılında cumhurbaşkanı adaylarını açıklarken "Gel bakalım Muharrem buraya" demişti. Sanki sözlüye bir öğrencisini kaldırır gibi... Aslında Muharrem İnce'yi itibarsızlaştırarak "Patron benim" mesajı veriyordu. İnce, yıllar sonra verdiği bir röportajda, "Kılıçdaroğlu, gel bakalım Muharrem buraya dediği gün seçimi kaybettim" demişti. Haksız da değil.

2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan ezici bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Aynı Muharrem İnce yine cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2018'in rövanşını almayı amaçlamıyor. Başaramayacağını çok iyi biliyor. İnce, Kılıçdaroğlu'ndan 2018'in intikamını almayı hedefliyor.

CHP'liler ise boş durmuyor. Tüm güçleriyle İnce'yi ikna etmeye çalışıyorlar. Bir yandan da "Kaybedersek faturası sana çıkar" diyerek tehdidi de ihmal etmiyorlar. Hatırlarsınız, Muharrem İnce "Seçimlere hile karıştı" diyen CHP seçmenini şizofren olmakla suçlamıştı. Şimdi aynı seçmen kitlesi, İnce'den siyasi açıdan intihar ederek Kılıçdaroğlu'na koltuk değneği olmasını bekliyorlar. Bence çok beklerler...