6’lı Masa HDP’nin kucağına oturdu

İyi Parti Lideri Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla birlikte 6'lı koalisyon fiilen bozuldu. Tekrar masaya oturmuş, oturmamış artık bir anlamı yok. Bu ittifakın yeni adı "CHP-HDP ittifakı"dır. Bu ittifakın diğer aktörleri sadece dekordur. Buna İyi Parti de dahil.

Ama ortada bir alicengiz oyunu oynanıyor. İyi Parti kanadı, Kılıçdaroğlu-Mithat Sancar buluşmasını CHP-HDP görüşmesi gibi algılamaya çalışıyor. Yahut hem kendini hem de parti tabanını bununla kandırmaya çalışıyor.

HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar ise "Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması doğru değil" diyor.



OKYANUS ÖTESİ İTTİFAKI

Bu ne anlama geliyor? 6'lı Masa'ya artık PKK'nın siyasi kanadı olan HDP oturmuştur. Daha doğrusu 6'lı Masa, HDP'nin kucağına oturmuştur.

Bu durumdan Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti rahatsız değildir.

Ali Babacan aylar öncesinden SİHA'ları hedef alarak PKK'ya göz kırpmıştı.

Saadet Partisi, HDP'ye bakanlık vermeye dünden razı.

Davutoğlu'ndan HDP'ye itiraz edecek bir kişilik beklemek zaten fazla hayal olur.

Geriye İyi Parti kalıyor.

Meral Akşener istediği kadar kulağının üzerine yatsın, HDP artık altılı koalisyonun yedinci ortağıdır. HDP masaya oturacak ve tüm isteklerini onlara dayatacaktır. Bunun adı artık "Okyanus Ötesi İttifakı"dır.

Masaya tekrar oturtulan Akşener ise çok büyük bir siyasi hata yapmıştır. Bu saatten sonra HDP'nin dayatmalarına yaptığı her itirazda eleştirilecek, itibarsızlaştırılacak "oyunbozan" damgası yiyecektir. Onu sosyal medyada linç etmeye hazır yüz binlerce CHP'li trol bekliyor.

Yalnız unuttukları bir şey var. Seçmen artık bilgiye çok kolay ulaşıyor. Türkiye'ye ihanet edeni de görüyor, ülkesi için gecesini gündüzüne katanı da. Masa başında hazırlanmış uyduruk anketler sizi yanıltmasın. Son 15 seçimde yanıldılar. 14 Mayıs'ta yine yanılacaklar.

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