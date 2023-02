Dünkü yazımda kentsel dönüşüme karşı çıkan siyasileri... İnsanları yıkılmak üzere olan binalarda yaşamaya mahkûm etmek için elinden geleni yapan sanatçıları... Halkı kışkırtan sol örgütleri... Kentsel dönüşüme engel olmak için verilen zorlama yargı kararlarını... Çürük evlerin yenilenmemesi için elinden geleni ardına koymayan ve deprem olunca da yaptıkları haberleri internetten silen medya kuruluşlarını tek tek deşifre etmiştim.

Bu yazıdan sonra "pişkinler"in hepsi topyekûn bana saldırıya geçmişler. Umurumda değil. Bu vesileyle tekrar ediyorum. Eğer engel olmasaydınız Hatay'da çok büyük bir kentsel dönüşüm gerçekleştirilecekti. Depreme dayanıksız olan binaların hepsi yenilenecekti. İnsanlar çürük binaların altında kalmayacaktı. Asrın afetinde can kaybının bu kadar fazla olmasında en büyük sorumluluk sahibi sizsiniz.

Şimdi de İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kentsel dönüşümü engellemeye çalışıyorsunuz. Hem de İstanbul'da yıkıcı bir depremin giderek yaklaştığını bile bile bu sorumsuzluğu yapıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beklenen İstanbul depremi için hiçbir şey yapmıyor

Deprem denilince kulağının üzerine yatan, hatta kentsel dönüşüm projelerine davalar açan İBB Başkanı İmamoğlu'na tek kelime söyleyemiyorsunuz. Ülkenin geleceği mevzubahis olduğunda hiçbir zaman sorumlu davranmadınız, her zaman sabote ettiniz. Bundan sonra da değişeceğinizi düşünmüyoruz.

Gerçekler yüzünüze vurulduğu için bu kadar öfkeleniyorsunuz. İstediğiniz kadar saldırın, pişkinliğinizi yüzünüze vurmaya devam edeceğiz.

***

ASRIN AFETİNDEN SONRA SEÇİMLERİN ÖNEMİ DAHA DA ARTTI



Biliyorum acılarımız henüz çok taze, ama depremin yaralarının sarılması, ülkemizin ayağa kaldırılması için 2023 seçimlerini de konuşmalıyız. 2023 seçimlerinin "Türkiye için kader seçimi" olduğunu hep yazdık. Şimdi 6 Şubat depreminden sonra önemi daha da arttı. Seçimlerden sonra sadece deprem bölgesinde güvenli konut hamlesi başlatmayacağız. Tüm Türkiye'de bu dönüşümü sağlamalıyız. Bu dünyaya örnek olacak bir proje. Bunu gerçekleştirmek için "güçlü ve tecrübeli bir yönetime" ihtiyaç var.

Seçimlerde Türkiye seçmeninin karşısına büyük ihtimalle iki aday çıkacak. Bu adaylardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugüne kadar yapacağım dediği her şeyi yaptı. Bunu birçok doğal afette gördük. Bugün de destekleyen veya desteklemeyen tek bir kişi, "Erdoğan vaat ettiği konutları 1 yıl içinde yapamaz" diyemiyor. Oyunu verse de vermese de her vatandaş Erdoğan'ın depremzedeleri çaresiz bırakmayacağını biliyor.

6'lı Masa'nın adayına gelince... Henüz bir aday açıklanmadı. Ancak görünen o ki CHP Lideri Kılıçdaroğlu bir adım önde. 46 masumun yaşamını yitirdiği 6-7 Ekim ayaklanmasının faili olarak yargılanan Selahattin Demirtaş, son Twitter paylaşımında "Yürü Bay Kemal" diyerek adaylığının önünü bir kez daha açtı. Eğer kentsel dönüşüm sokaklara hendek kazılarak yapılacak olsaydı Demirtaş-Kılıçdaroğlu ikilisinin deprem sonrasında yeni şehirler yapabileceğine inanabilirdik. Ancak kentsel dönüşüm çok ciddi bir iş.

2023 seçimlerinde tartışacağımız tek konu, depreme dayanıklı şehirlerin kurulması olacak. Seçmen inandırıcı bulduğu adaya oy verecek. Halkın bu konuda ferasetine çok güveniyorum. 20 yıldır beni hiç yanıltmadı.