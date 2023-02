Deniz Baykal’ın ardından...

Asrın felaketinde yıkılan evler, yok olan ve kurtulan hayatlar gözlerimizin önünden geçerken eski arkadaşım Deniz Baykal'ı da kaybettiğimizi öğrendim.

Türk siyasetinin yerleşik isimlerinden biri olan Deniz Baykal, Antalya'da yaşıyordu. Milletvekili olmasına rağmen aktif siyasette değildi. Fakat kızı Aslı Baykal adeta onun duygularına tercüman oluyor ve babasını bir FETÖ komplosuna kurban edenleri eleştiriyordu.

Herkes Baykal'ın ölüm haberini onun paylaşımıyla duydu. Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti" diyordu.

Aslı Baykal'ın eleştirilerinin odağında Cumhuriyet Halk Partisi ve yönetimi vardı. Belli ki babasının bir komploya kurban edilmesini hazmedemiyordu.



İNDİRİLMESİ FELAKET ÖRNEĞİYDİ

Deniz Baykal'ı üniversitedeki yıllarından beri yakından tanıyorum. Ecevit'in Başbakan olduğu Kıbrıs olayı yaşanırken Deniz Baykal Maliye Bakanı, Turan Güneş Dışişleri Bakanı'ydı, ben de TRT'nin haber dairesini yönetiyordum. Hepimiz çok iyi arkadaştık. Yani Kıbrıs harekâtını beraber yaşadık.

Onun komploya kurban gidip Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'ndan indirilmesi aslında Türk siyaset hayatında bir felaket örneğiydi. Şimdi daha net görebiliyoruz ki eğer Deniz Baykal, CHP'nin başında olsaydı ipleri tamamen dışarıda olan Altılı Masa rezaletini yaşamıyor olurduk.

Türkiye düşmanlarının hepsi bütün ümitlerini muhalefete bağlamamış olurdu. Belki de yaşadığımız doğal afetten kaos çıkarma çabalarını yaşamazdık.

CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra bir yaz mevsiminde Bodrum'da beraber olmuştuk. "Bunlar da geçer" diyordu. Hakikaten onu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İsmet İnönü'sünü, Bülent Ecevit'ini düşününce her şeyin geçtiğini görüyorsunuz. Ancak insanların çok çabuk harcandığını düşünüyorsunuz.

Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden on binlerin yanında Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'a, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.

