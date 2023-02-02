6'lı Masa'nın maceraları dizilerden ve reality show'lardan daha çok ilgi çekmeye başladı. Muhalefetin hazırladığı mutabakat metnindeki skandal ifadelerin şokunu atlatamamışken, DEVA Lideri Ali Babacan'ın "Batı bize aferin diyecek" şeklinde konuşması yine bir şok yaşamamıza neden oldu.

6'lı Masa'nın Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir derdinin olmadığını, asıl hedeflerinin kendilerini iktidara getirmeye çalışan küresel güçlere vefa borçlarını ödemek olduğunu biliyorduk. Ama Ali Babacan tarafından bu kadar açıklıkla itiraf edileceğini beklemiyorduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasını bu mutabakat metnindeki skandal ifadelere ayırdı. Babacan'ın şaşkınlık yaratan açıklamalarına, "Bu kadar muhtaç mıydın? Düştüğün hallere bak, yazıklar olsun!" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Mutabakat metninin en çok eleştirilen maddeleri, Türkiye'nin bütün yatırımlarını durdurmayı ve uluslararası kazanımlarını hedef alanlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bunlar ülkenin yönetimine değil, milletin kazanımlarını yağmalamaya talipler" diyerek gerçek niyetlerini deşifre etti.

Evet 6'lı Masa ülkenin bütün kazanımlarını yok etmek için bir mutabakat metni hazırlamış. Bunu da utanmadan kamuoyuyla paylaşıyor. Bununla da seçim kazanacaklarını zannediyorlar.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alo ben Kemal, geliyorum" videosu siyasi espri konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasının sonunda seçim sloganı bulmakta zorlanan Kılıçdaroğlu'na bir öneride bulundu: "Madem Bay Kemal bu ifadeyi çok sevdi. Bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da vereyim: 'Bay bay Kemal.' Telifini de istemeyiz."

Bence de "Bay bay Kemal" çok yakıştı. Çünkü 14 Mayıs'tan sonra kendisine ve masanın diğer ayaklarına uzun bir yol görünüyor. Şimdiden hayırlı olsun Kemal Bey...

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GÜLTEKİN UYSAL VAKASI

Bazı sözler vardır, bilinçaltındaki tüm çirkinlikleri ortaya çıkarır. Bunların özrü falan da olmaz. Dün Türk siyasetinde öyle bir olay meydana geldi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında sosyal medyada bir tartışma yaşandı.

Gültekin Uysal tartışmayı çocuk istismarına taşıyarak, Ümit Özdağ için Twitter'dan "Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin..." şeklinde başlayan uzun bir mesaj yayınladı. Sonradan bu çirkin tweet'i sildi ama bu mesaj yayılacağı kadar yayılmıştı.

6'lı Masa'nın en terbiyesiz ismi Lütfü Türkkan diye biliyordum ama Gültekin Uysal onu bile geçti. 6'lı Masa'dan önce kendisini tanıyan yoktu. Artık nasıl bir kişilikte olduğunu çok iyi biliyoruz.

FETÖ'nün bir gazetesine sürekli röportaj veren Gültekin Uysal'a baksan, demokrasinin ve hoşgörünün en önde gelen ismi zannedersin. Sonuç ortada. Yazık, çok yazık!