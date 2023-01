Akşener, Cihan Paçacı’yı neden harcadı?

Gündemde iki konu var: 6'lı Masa'da İyi Partili Cihan Paçacı depremi ile küresel güçlerin medya kuruluşlarındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı...

İkincisinden başlayalım...

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'da bir çamura saplanmış görünüyor. ABD ve NATO, içine saplandıkları kötü durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fatura etmeye çalışıyor. Sanırım yakında Ukrayna fiyaskosunu Erdoğan'ın dış politikadaki denge politikasına bağlayacaklar. "İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemesi ve Rusya'ya ambargo uygulamaması" nedeniyle Erdoğan'dan rahatsızlık duyuyorlar. Seçimler yaklaştıkça çaresizlikleri de artıyor.

6'lı Masa'dan ümidini kesen bu küresel aktörler, şimdi kendi medyalarını devreye sokarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor. The Guardian, The Economist ve son olarak Alman Stern Dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Defalarca söyledik, yine tekrarlayalım: Erdoğan nefreti aslında Türkiye nefretidir. Türkiye'yi teslim alamayanlar Erdoğan'a saldırıyor. Ancak Türk toplumunu tanımadıkları için stratejik bir hata yapıyorlar. Bu millet, desteklesin ya da desteklemesin, dış saldırı olduğunda kendi liderine sahip çıkar. Bu sosyolojik gerçeği görmemek için 6'lı Masa gibi kör olmak gerekiyor.



İSTİFANIN ARDINDAN CEVAPSIZ KALAN SORULAR

Dün 6'lı Masa'nın 11. toplantısı gerçekleşti. Tahmin edeceğiniz gibi yine ortada bir aday yok. Zaten kimsenin aday beklentisi de kalmadı. Gerçi konumuz da bu değil. Toplantıdan saatler önce İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın zehir zemberek açıklaması gündeme düştü. Paçacı özetle, "Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dayatırsa İyi Parti kendi adayını çıkarır" dedi.

"İyi Parti adayını çıkarır" derken İBB Başkanı İmamoğlu'nu kastettiğini sanırım bilmeyen yoktur. Neresinden bakarsanız bakın aslında Meral Akşener'in duygularına tercüman olmuştu. Masayı dağılma noktasına getiren bu açıklamaya oluşan tepki nedeniyle Paçacı, partideki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Sürekli "çok seslilik" vurgusu yapan masanın ayakları bu basit açıklamayı bile sindiremedi. İyi Parti'den de kimse, susturulan Paçacı'ya sahip çıkmadı ya da çıkamadı

İstifa ederken de geride cevapsız bazı sorular bıraktı.

Mesela Paçacı, Genel Başkanı Akşener'den bağımsız olarak bu açıklamayı yapmış olabilir miydi? Paçacı bu açıklamaları Meral Akşener'in masada elini yükseltmek için mi yaptı? Paçacı'nın istifasını Akşener mi istedi yoksa 6'lı Masa'nın kazanmasından başka bir çıkış yolu olmayan küresel efendiler mi dayattı?

İyi Parti'de Kılıçdaroğlu'na karşı büyük bir tepki vardı. Bir yerden patlayacağı tahmin ediliyordu. Kabak da Paçacı'nın başına patladı. Bu bence öncü bir sarsıntı. 6'lı Masa'daki büyük deprem ise çok yakında. Bakalım bu kavga daha kimlerin başını yiyecek?

