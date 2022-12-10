Türkiye-ABD ilişkileri kritik sınavdan geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" başlığıyla TRT World Forum'a katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında Türk dizilerinin dünyada çok rağbet görmesinden tahıl koridoruna ve Ukrayna savaşına kadar birçok konuya değindi.

Ancak konuşmanın en önemli kısmı, sözde müttefikimiz olan Amerika'yla ilgili olanıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye seslenerek "Kıbrıs meselesinin hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz. Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hâlâ bir F-16 meselesini sizlerle çözemedik" dedi.

Ocak ayı Türk-Amerikan ilişkileri için çok ciddi sınavların yaşanacağı bir ay olacak. Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde F-16 satışı oylanacak. Bu çerçevede Yunanistan'ın kalbinin kırılmaması için uygun bir söylem aranıyormuş.

Sonuç olarak, parasını verdiğimiz F-35'leri alamadığımız gibi daha önce aldığımız F-16'ları bile alamama durumundayız.

Yani Türk-ABD ilişkilerinin anahtar noktası ocak ayında belli olacak. Ancak Türkiye'ye uygulanan ambargolar ilk değil. Ambargolar bazılarına göre Kıbrıs Barış Harekâtı ile başlamıştı.

Halbuki ilk ambargo başbakanlığı sırasında Bülent Ecevit'in haşhaş ekimini yasaklamaması ile konulmuştu. Bu ambargo çok ağır maddeler içeriyordu. Ayrıca Tayyip Erdoğan'ın Amerika seyahatinde koruma polislerine silah satılmaması da herkesin hafızalarında.

Umarım ABD yönetimi aklını başına toplar ve Türkiye'yle geri dönüşü olmayan bir yola girmez. Zira bütün dünyada anti Amerikanizmin yükseldiği bu sıralarda Türkiye'nin yalnız kalmayacağı kesindir.

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