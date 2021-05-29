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Haberler Mehmet Barlas Kitleler bazen liderlerine sahip çıkamazlar, bazen de liderleri savaşlar yok eder
MEHMET BARLAS
Kitleler bazen liderlerine sahip çıkamazlar, bazen de liderleri savaşlar yok eder

Kitleler bazen liderlerine sahip çıkamazlar, bazen de liderleri savaşlar yok eder

29.05.2021, Cumartesi
Toplumlar bazen kendilerine "lider" olarak sunulan garip insanları da kabullenirler. Mesela, şu anda Suriye'nin lideri Beşar Esad, dördüncü kez başkanlık seçimini kazanıyormuş. Düşünün, Suriye diye bir devletin varlığı ne kadar ki, bir de aynı ismi sürekli başkan olarak seçiyorlar. Beni şaşırtan bir diğer lider de Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un'dur. Bu adamın filmlerini izlediğiniz zaman kalabalıkların onu görünce çığlıklar atarak ağlamaya başladığını izler ve şaşırırsınız. Bu Kim son olarak popüler Batı kültürü ürünlerini Kuzey Kore'ye sokanlara ölüm cezası vermeye başlamış. Amerikan yapımı bir sinema filmi satan Kuzey Koreli kurşuna dizilmiş.

Napolyon ve sonrası
Tarihin akışı içinde liderlerin başlarına gelenleri de izledik. Örneğin, Fransa'ya damgasını vuran Napolyon sürgünde öldü. Bir dönemde ona itaat etmek ile Alman olmanın aynı anlama geldiği Hitler ise intihar etti. Günümüzün güçlü liderlerinden Kaddafi'nin linç edildiği sahneyi unutmak mümkün müdür? Ya da Irak lideri Saddam'ın işgal güçleri tarafından tutuklanıp idama mahkûm edilmesi de ayrı bir trajedi değil midir?

Trump yok oldu
Bundan önceki Amerikan Başkanı Donald Trump da kalıcı bir lider olacağı şeklinde izlenim yaratmıştı. Ama şimdi Trump adeta yok. Sanki birileri onu seçtirmemek için salgın hastalığı icat etti ve Trump hastalıkla mücadelede yetersiz kalınca seçilemedi. Amerika'nın düşman olarak gördüğü Rusya'nın ve Çin'in liderleri ise çok güçlüler ve kalıcılar.
Seçilmiş liderlerin güçlülerine örnek vermek istersek, Almanya'nın Merkel'i, bizim Cumhurbaşkanımız Erdoğan en uygun isimler olabilir. Dilerim demokrasimiz hep sağlığını korur ve kitleler değerli liderlerin kıymetini bilir.
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