Kılıçdaroğlu ne kadar uğraşsa da PKK yönetimini tatmin edemiyor

Gerçi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'nin yerel seçimlerde HDP'den ve dolayısıyla PKK'dan aldığı desteğin sonsuza kadar sürmesi için elinden geleni yapıyor. Ama galiba yaptıkları yetersiz kalmakta... Kılıçdaroğlu'nun bireysel çabalarına karşı genel olarak CHP'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemesi PKK'yı öfkelendirdi.



Öfkeli tepki

Son olarak PKK elebaşılarından Sabri Ok, CHP'ye veryansın etmiş. Bu adam CHP yöneticileri hakkında "İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttular" şeklinde konuşmuş.

Büyük hezimetin ardından konuşan PKK elebaşı Sabri Ok, Barış Pınarı Harekatı karşısında duramadıklarını itiraf etmiş... Bilindiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK'nın Suriye yolu PYD ağır darbe aldı. Örgüt sadece 9 günde, işgal ettikleri 2 bin 200 kilometrekareyi kaybederken, 702 elemanı da etkisiz hale getirildi.



CHP kararsız mı?

ABD'nin sözünde durmadığını söyleyen Ok, "Güvenli bölge oluşturulacaktı.

Ancak bundan bir anda geri adım attılar. Hava sahasını Türk devletine kapatabilirlerdi. Eğer öyle olmuş olsaydı durum daha değişik olacaktı" demiş.

Sabri Ok, TBMM'de görüşülen tezkere oylamasına 'evet' oyu veren CHP grubunu eleştirdi.

Ok, "Herkes tutumunda kararlı olmalı. Güç birliği yapılmalı. Ancak CHP bu savaşa karşı durmadı. CHP İstanbul, Mersin, Adana gibi yerleri HDP sayesinde kazandığını çok çabuk unuttu" şeklinde konuşmuş.



İçimiz yana yana...

Hatırlanacağı gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen tezkere oylamasında Mehmetçik'e sınır ötesinde terör örgütü PYD'yle mücadele kapısını aralayan oylama için "Tezkereye içimiz yana yana 'evet' diyeceğiz" demişti.



Çelik konuştu

Bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Trump'ın çirkin mektubunu okuyarak alkışlatmasına çok sert yanıt verirken şöyle konuştu:

"-Bizim açımızdan yok hükmündeki mesajı grup konuşmasında söz konusu ederek siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Eğer gerçekten samimiyse CHP Genel Başkanı terör örgütünün yanında olan partiye yönelik bir eleştiri getirmelidir."



Siyasi namus...

"-Kılıçdaroğlu aynı grup konuşmasında FETÖ ve PKK tarafından bir yalan olarak ortaya koyulan Türkiye Cumhuriyeti'nin teröristlere yardım ettiği şeklindeki propagandayı dillendiriyor...

Terör örgütlerini meşrulaştıran sözler söyleyenler, eğer siyasi namustan bahsediyorsa önce kendi sözleri konusunda öz eleştiri vermelidir."

