Siyasetteki bahar havası ne kadar sürer belli değil ama CHP'deki "bahar" havasının uzun sürmeyeceği ve yaz yaşanmadan kışa girileceği belli oldu ve sinyaller gelmeye başladı... Öyle böyle değil, CHP'de yeni ve sert bir iç kavga başlıyor. Büyük ihtimalle siyasetteki bahar havasını da zehirleyecek. Bu durum en azından beni şaşırtmadı. Daha ilk günlerde girdiği ilk seçimde sürpriz bir başarı yakalayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in üzerindeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vesayetine son vereceğini yazmıştım. Doğrulanması uzun sürmedi, İmamoğlu ve çevresi o başarıyı kabullenilmiş gibi görünseler de içlerine sindirilemedikleri çok açık.

Özel'in ilk demeci bu açıdan manidardı:

"Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ama birçok yeni figür de parlıyor..."

Bu açıklama iki siyasi aktörü forvet ilan etse de kapıyı açık bıraktı. O kapıdan ilk görünen de Özel'in kendisi oldu. Beklenmeyen performansı, fiziksel değişimi, daha makul siyasi bir perspektif ortaya koyması ve 8 yıl sonra Başkan Erdoğan'la her şeye rağmen buluşması "Ben de varım" demenin işaretiydi.

Bu buluşma okların Özel'e çevrilmesine yetti de arttı. Dört bir yandan saldırılar başladı. Kimi Kılıçdaroğlu gibi açık açık "müzakere değil mücadele" dedi kimi de değişimin asıl mimarı İmamoğlu diye dolaylı mesaj verdi, kimi de kendisini CHP'ye "akıl vermekle mecbur kılan" akademisyen Emrah Günsunar gibi absürd bir yorum yaptı:

"Hedef muhalefet içerisinde bir liderlik kavgası körüklemek."

Müthiş bir siyasi analiz... İktidar ve medyası muhalefete tuzak kurarak önce Özel'i CHP'nin başına getiriyor, Cumhurbaşkanıyla görüştürerek öne çıkmasını sağlıyor, sonra da "esas oğlan" İmamoğlu'yla kavga etmesinin önünü açıyor.

Sanki bu buluşma olmasa CHP içinde yeni bir Özel-İmamoğlu kavgası olmayacak. Alın daha dün yaşananları... CHP'li Ali Mahir Başarır öyle bir konuşma yaptı ki, "bağımsız" habercilik sitesi Oda TV deliye döndü ve üstüne vazifeymiş gibi zehir zemberek bir analiz yazısı döşendi:

"Yeni CHP'nin iki numarası denebilecek CHP Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, genel başkanı Özgür Özel'i övmek isterken muhalif kitleleri yeniden travmatize edecek açıklamalara imza attı. Tıpkı CHP içinde şu an tarihe karışan, Türkiye'nin beş yılını Erdoğan'a hediye eden, başta Tuncay Özkan olmak üzere 'Kılıçdaroğlu aday olsun' kliği gibi..."

Gördüğünüz gibi CHP'deki "kliği" bizzat İmamoğlu'nu sesi Oda TV açıklıyor.

Bunu da CHP'li Başarır'ın önceki gün çıktığı Sözcü TV'deki sözleri üzerine yapıyor. Başarır, sunucu İpek Özbey'in; "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel'le kurduğu teması Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu meselesini biraz daha uzaklaştırmak ve Özgür Özel ile yarışmak şeklinde değerlendirildi" sözlerine şöyle cevap veriyor:

"Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem."

Sunucu Özbey şaşırarak soruyor: "Diğer adaylardan (İmamoğlu ve Yavaş) daha mı zor?"

İşte Başarır'ın kavga çıkaran cevabı:

"Bana göre öyle. Ben çok iyi tanırım sayın genel başkanı. Uzun süredir beraberim. Beraber çalışmadığımız, konuşmadığımız konu yok."

Oda TV, İmamoğlu'nu da delirten bu sözleri; "2023'te Kılıçdaroğlu'nun aday olması için sahnelenen tiyatroya" benzetiyor ve kavganın fitilini ateşliyor.

Tüzük Kurultayı'nda yeni "hançer" tartışması yaşanırsa hiç şaşırmam.

***

CHP'NİN İKTİDAR HAYALİ



Yerel seçim sonrası CHP birinci parti çıkınca bazı mahfillerde neden erken seçim olmasın denilmeye başlandı. Yerel seçimlerin büyük oranda iktidarlara uyarı seçimi olduğu unutuldu. Oysa CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha ilk günden bu gerçeğe gördü ve sonuçları "iktidara sarı kart gösterildi" diye yorumladı. Doğru olan da buydu. Çünkü çok değil 10 ay önce halk kimi iktidarda görmek istediğini göstermişti.

Bu durum bugün de büyük oranda değişmemiş ki, Asal Araştırma'nın sorduğu; "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna verilen cevaplarda yine AK Parti ilk sırada.

AK Parti: yüzde 28.8, Hiçbiri: yüzde 27.0, CHP: yüzde 25.2, MHP: yüzde 4.1, DEM Parti: yüzde 3.8 ve Yeniden Refah Partisi: yüzde 3.0...