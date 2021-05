Kripto muhabirin hatırlattıkları

Bir ülkenin iç savaşın eşiğine nasıl getirildiğini en iyi bizim 78 kuşağı biliyor. O yıllarda sağ-sol ayrımı üzerinden ülkeyi kurtarmaya kalkmış, bir süre sonra da sadece birbirimizi öldürmekle yetindiğimizi görmüştük. Bütün yaptıklarımızı da kendi aklımızla yaptığımızı sanıyorduk. Doğrusu her şeyin müsebbibi de sadece akılsızlığımız değildi.

Bu gerçeği ancak içimizdeki "onların çocukları"nın 12 Eylül darbesini yaptıklarında anladık ama iş işten geçmişti. Bu aymazlığın bedelini de, bırakın ekonomiye ve siyasete verdiği zararı, Türkiye'nin yetişmiş 6 bine yakın gencini kaybederek ödedik.

Peki ders çıkarmadık mı?

Pek sayılmaz, çıkarsaydık 2021'in Türkiye'sinde hâlâ muhalefet, muhtıracı emekli amirallerin bildirisine ya da kullanışlı mafyatik tiplerin söylediklerine itibar etmez, ülkeye kurulan küresel tuzağı görürdü.

Ama vahim olan sadece muhalefetin görmedikleri değil, AK Parti ve bürokrasi içindeki görülmeyenler ve pusuda bekleyenler...

Meğer "tarlalarımız" ne kadar derin sürülmüş ki her yerden "ihanet" fışkırıyor. Şu son Anadolu Ajansı muhabiri olayına bakın... Bakın diyorum ama çok da şaşırmıyorum... Çünkü 70'lerin sonunda Mehmet Ali Ağca'ları, 80'lerde Başbakan Özal'a kurşun yağdırmış Kartal Demirağ'ları unutmadık. Sonrasında çok daha vahimini, milyonları "altın nesil" diye peşinden sürükleyip katillere dönüştürmüş bir yapıyı ve onun ürettiği Mert Altıntaş'ları gördük.

Bunlar ihanet etmede ötekilerden çok daha pervasız ve ölçüsüzlerdi. Ben bunun basite alınmaması, bir meczup muhabir denilip geçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Aylardır Biden'ın gelişiyle ABD'nin yıllardır gelişmekte olan ülkeleri dizginlemek için kullandığı klasik "gayri nizami harp" yöntemlerinin yenilendiğini ve "uyuyan hücrelerin" harekete geçirildiğini yazıp duruyoruz. Bugün olanlar bundan farklı değil.

Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan bu yüzden sıradan biri değil, "seçilmiş" biri... İlk sorudaki şu tespit bile amacın sadece bir bakanlık olmadığını gösteriyor.

"Burada narko bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı?"

Dikkatinizi çekmiştir, "narko bürokrasi" diyerek tam bir FETÖ ağzıyla konuşuyor. AK Parti'yi sahiplenmesi ise işin kılıfı.

O sorularla amacın bir meseleyi aydınlatmak olmadığı, ortalığı karıştırmak olduğu çok açık. Bu yüzden de soruları otomatik tüfekten çıkar gibi arka arkaya soruyor

Soruların Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye yöneltilmesi de bir tuzak. Zaten Bakan Varank bunu fark eder etmez gereken cevabı veriyor:

"Bence sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun. 3.5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularla ilişkili olabileceğine ben inanmıyorum. Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle, herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değil."

Tabii bu cevaba rağmen "kullanışlı" muhabirin sözleri, sosyal medyanın "yalan evrenini" birkaç kez turlamış oldu.

Anlaşılan bu tür kripto saldırılarla daha çok karşılaşacağız. Asıl sorun bu kriptoların ortaya çıkması değil, o kriptoları yaşatan siyasi zemin ve arkasındaki destek. O bağ çözülmediği sürece değişen bir şey olmaz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın