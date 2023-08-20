LEVENT TÜZEMEN

MHK, Atilla Karaoğlan'a FIFA kokartını neden takmış anlayamadım.

Bir maç ancak bu kadar kötü bir yönetimle rezil hale getirilirdi.

Karaoğlan, kornerlere aut verdi, olmayan faullere düdük çaldı, olan faulleri pas geçti, avantajları oynatmadı, Galatasaraylı oyuncuları sinirlendirmek için elinden geleni yaptı, hakkını aramaya çalışana da sarı kartını hemen çıkardı. Dilerim gözlemciler, başta İbrahim Aksoy hakeme geçer not vermezler.

Maça gelince Tete, Zaha ve Ziyech'le oynadığında İcardi çok mutlu olacak ve bol pozisyon bulacaktır. Bakambu ve Kerem Demirbay oyuna girdikten sonra bile İcardi az da olsa istediği topları aldı ama ne kenarlardan ne de kanatlardan İcardi yeterince beslenmiyor ve yalnız kalıyor.

Attığı gol tam bir üstat golcü vuruşuydu.

Arjantinli yıldız, iğne dileğinden geçiren bir vuruş yaptı.

Kerem'in daha fazla çalışması ve moralini bozmaması gerekiyor. Torreira, Galatasaray için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Trabzonspor eski gücünü kaybetmiş.

Camia olarak çok büyük ama futbolcu kalitesi olarak şampiyonluğa oynayacak güce ve kaliteye sahip değil.

"Tete, Zaha ve Ziyech'le oynadığında İcardi çok mutlu olacak ve bol pozisyon bulacak. İlk golde topu iğne deliğinden geçirdi."