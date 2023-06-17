LEVENT TÜZEMEN

100'üncü yılında şampiyon olmak Galatasaray'a çok yakıştı. Galatasaray camiasına şampiyonluk hayırlı olsun, bereketli olsun. İnşallah devamı gelir ve bu şampiyonluk 5'inci yıldızın habercisi olur. 1985 yılında İstanbul'a geldim.'ın basın dünyasına adım atışında benim de katkım var. Yani kurucular arasındayım. 1985'ten bu yana 23'üncü şampiyonlukla birlikte Galatasaray'ın 17 şampiyonluğuna tanık oldum.Bu arada kazanılan UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa ile Devler Ligi'nde Real Madrid ile oynanan iki çeyrek final maçını çıplak gözle statlarda izledim. Mesleki kariyerimde bu başarılar önemli bir yer tutuyor. Bu benim için büyük bir şans oldu. 23'üncü şampiyonluk stratejik açıdan çok değerli.Galatasaray son 3 yılda şampiyon olamadığı gibi son sezonu 13'üncü sırada tamamlamıştı. Şampiyonluğu yeniden hatırlamak ve camiasına, taraftarına hatırlatmak açısından, genç taraftarların duygularını, inançlarını pekiştirmek açısından 23. şampiyonluk çok kıymetli oldu.Dursun Özbek ve yönetimi ile özellikle Erden Timur sezon başında doğru bir karar vererek ligi 13'üncü bitiren ve travma yaşayan oyuncularla yolları hemen ayırdı.Ve; Erden Timur'un transfer sihirbazlığında çok kıymetli, tecrübeli, kaliteli ve iş ahlakı güçlü oyuncular alındı. 4 büyük takımda toplam 10 golcü kulüplerin malıydı.Arjantinli yıldız, 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynadı. Ben sezon başı özel hayatındaki dalgalanmalar nedeniyle İcardi transferine şüpheli gözlerle baktım. O İcardi herkesi yanılttı.İcardi transferini risk olarak görmüştüm ama yanıldım ve özür diledim. Bir gerçek var ki; İcardi'yi Galatasaray'ın sevgisi, Galatasaray taraftarının büyük desteği büyüttü. Simge Sağın'ın 'Aşkın olayım' şarkısı Galatasaray taraftarının İcardi'ye aşık olmasını sağladı. İcardi coştu, Galatasaray şampiyonluğa koştu.İcardi'nin patlamasında Okan Buruk'un sevgi içerikli önemli dokunuşları etkili oldu. Örneğin; İcardi ailevi sorunlar yaşarken, Okan hoca sabırlı davrandı, arkasında durdu ve çözüm üretmesi için her türlü desteği verdi.Büyük çoğunluk Okan Buruk'a karşı çıkıp yan gözle bakarken ben Galatasaray tarlasından yetiştiğini, aidiyet duygusunun yüksek olacağını ve başarıyı kucaklayacağını söylemiştim.Erden Timur'u da kutluyorum; Lucas Torreira gibi müthiş bir oyuncuyu transfer etti. Ben son yıllarda böyle yüreğiyle oynayan, korkuyu yüreğinde hissetmeyen, tekmeye kafa sokan, her yere yetişen 'ahtapot'a benzeyen Lucas gibi bir oyuncu görmedim.Yönetimden teknik heyetine, Florya'dan çalışan aşçısından, bahçıvanına kadar bir sevgi bütünlüğü yaşadılar. Kenetlendiler. Önce yönetim aile oldu. Ardından teknik heyet ve futbolcular aile oldu. Taraftarlar ve camia sevgisiyle, desteğiyle ailenin kucaklayıcısı oldu. Galatasaray sevgisi yapıştırıcı, birleştirici bir güç sağladı.Bu önemli şampiyonlukta Başkan Dursun Özbek'in camiada başlattığı 'Sevgi İklimi' de çok etkili oldu. Kemerburgaz tesislerinin temel atma töreninde birbirleriyle konuşmayan, medya üzerinden birbirlerine eleştiride bulunan bazı başkanlar, sevgi ikliminin yarattığı sinerji ile bir araya geldi. Başkanlar tablosu, Galatasaray'ın ne kadar güçlü ve ne kadar büyük bir camia olduğunun göstergesidir.Galatasaray aile olduğunda hep şampiyon olur.