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LEVENT TÜZEMEN
Mucizeye aldanma, Domenec’i yolla

Mucizeye aldanma, Domenec’i yolla

22.02.2022, Salı
Ömer Bayram ile Taylan Antalyalı sezon başından beri Galatasaray'da "İçimizdeki İrlandalılar" gibi oynuyorlar. Alanya, Giresun ve Trabzonspor maçlarında yenilgiye neden olan ve Göztepe önünde aptalca penaltı yapan Ömer hâlâ oynuyor. Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor maçlarında hata yapan, Trabzonspor karşılaşmasında ölümcül hataya neden olan ve Göztepe önünde aptalca penaltı yapan Taylan vazgeçilmez oluyor. Oyun zekaları kısıtlı, becerisi olmayan, yeteneksiz Ömer ile Taylan'a Galatasaray Kulübü mahkum mu? Ayıp. Ayıp. Ayıp…
Yine koskoca Galatasaray'ı çapsız ve vizyonsuz Domenec'e teslim edenler utansın. Adam hoca bile değil. Galatasaray, Nelsson'la erken golü bulduktan sonra Göztepe kalesine atak bile yapamadı. Neden? Halil "Jogging" yapar gibi koşuyor, gölge markaj yapıyor. Babel oyunda yok. Mostafa rakibi bırak kovalamayı önde baskı bile yapmıyor. Gücü yettiğince oynayan Omar'dan Galatasaraylı oyuncular "Biz de iyi oynayalım" diyemiyor.
Halil, Babel, Ömer, Taylan ve Mostafa dökülüyor, Galatasaray rakip kaleye gidemiyor ama Domenec ikinci yarıya değişiklik yapmadan müthiş oynamışlar gibi aynı oyuncularla başlıyor. İkinci 45'te Gomis'i alması gerekirken Domenec, Galatasaray 2-1 geriye düştükten sonra Fransız golcüyü "Gel bizi kurtar" diye oyuna alıyor. Domenec'in kenarda oturttuğu Gomis ile Emre Kılınç, mucizeyle Galatasaray'ı galibiyete taşıyor. Burak Elmas başkan, size ve Işıtan Gün'e sesleniyorum; mucizevi galibiyetin sarhoşluğuna kapılmayın. Oyunu okuyamayan, rastgele takım kuran, değişiklikleri yapamayan, oyuna müdahale edemeyen ve oyuncuların duygularına hitap etmeyen Domenec ile yola devam etmeyin.
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