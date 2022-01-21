LEVENT TÜZEMEN

Kiralık gidenler geri dönsün...

Gençleştirme popülizmi ile kurulan Galatasaray kadrosunun fiyasko hale geldiğini izlemeye devam ediyoruz. Kadro mühendisliği konusunda yaşanan fiyaskoyu sadece Fatih Terim'e yüklemek ve yönetimi dışarıda tutmak haksızlık olur. Çünkü yönetimin desteğiyle bu oyuncular alındı. Bu takım nokta transfer yapılmaz ise kaybetmeye devam eder. Yönetimin ekonomik gücünün olmadığını biliyorum. Eğer imkân varsa kiraya verilen kaleci Okan Kocuk, Yunus Akgün ve Emre Akbaba geri alınsın. Neden mi? Emre Akbaba 23 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı . Yunus 22 karşılaşmada 6 gol (ikisi Galatasaray'a) atıp 11 asiste imza attı. Kaleci Okan, Nef Stadı'nda G.Saray ataklarına duvar oldu. Sonuç; bu üç oyuncu Galatasaray'dan tam 9 puan aldı. Ayrıca sözleşme uzatılmayan Donk gol atarken Galatasaray'ın çoğu atağını engelledi. Bu oyuncuların yerlerine alınanlar hep karavana attı. Bu işler Domenec'i hoca yaparak, futbolcu sihirbazı denilen Campos'u getirerek çözümlenmez. İspanyol hoca kararları kendi verdiyse Kasımpaşa'ya karşı maceracı bir kadro çıkardı. Teknik becerisi az oyuncularla geriden pas yaparak oyunu başlatmak hele hele kalede İsmail Çip'e varken ısrar etmek komediydi. Aanholt-Alpaslan- Cicaldau üçlüsünden kurulan orta saha, sıfır verimle oynadı. Galatasaray adına alkışı tek başına hakeden kişi Kerem oldu. Genç yıldız çok çalıştı, pozisyona girdi, pozisyon üretti ama çevresindekiler hep kaçak dövüştü. Halil güzel bir gole imza attı ama Donk'un attığı golde hatalıydı. Çünkü Halil yakın durduğu Donk'u korner atışından sonra anlamsızca terk edip boş bıraktı. G.Saray tarihine UEFA ve Süper Kupa'yı kazanmış yönetici olarak geçen Elmas, şapkasını öne koyup "Ne yapmalıyım?" diye karar vermelidir.

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