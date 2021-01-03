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LEVENT TÜZEMEN
Eksikleri aradılar

Eksikleri aradılar

03.01.2021, Pazar

Bir takımın oyun felsefesi vardır. Ancak rakibe göre oyunlar değişebilir. Hücum oynatmasıyla şöhreti yakalayan Ersun Yanal "Kompakt futbol" anlayışıyla Antalyaspor'u yenilmemek için planlamış. İlk 45'te topu Galatasaray'a verip 30 metrede içinde katı savunma yapan ve oyunu çirkinleştiren bir Antalya izledik. Galatasaraylı oyuncular duvarı delecek planları bulamadı. Belhanda dışında şut atmayı düşünen olmadı.
Taylan orta alandaki çabukluğunu, çalışkanlığını rakibini bozan mücadelesini Donk sahaya yansıtamadı. Ayrıca Feghouli'nin yaratıcılığını, oyun görüşünü Galatasaray takım halinde aradı.

KIRMIZI DENGEYİ BOZDU
FEGHOULI'NIN yokluğu Arda, Belhanda ve Emre Kılınç'ı da olumsuz etkiledi. Emre Kılınç'ın kırmızı kart görmesi Galatasaray'ın dengesini bozdu. VAR hakem Bitigen'i çağırıp "Pozisyona bir daha dikkatli bak" dedi. Yeni FIFA kokartlı Bitigen sarı vermesi gerekirken şov yapıp kırmızıdan vazgeçmedi.
Aynı Bitigen asıl kırmızıyı Marcao'ya göstermeliydi ama yüreği yetmedi.
Antalya'nın rakip 10 kişi kalmasına rağmen oyunu çirkinleştirmeye devam etmesi, Ersun Yanal'ın acizliğiydi.

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