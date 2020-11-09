LEVENT TÜZEMEN

Tezgahın altına saklamayacaksın!

Galatasaray için bu maç, tam bir köşeyi dönme maçıydı. Ya dönecekti ya da üzerine bin tane yorum yapılacaktı. Fatih Terim arkayı dörtledi, ortayı beşledi, ileride bir tek Babel'i bıraktı. Babel'in yanına pozisyona göre Belhanda'yı, Feghouli'yi, Arda'yı soktu. Hollandalı'ya topu verdiğinizde basıyor, dönüyor, çift stoperi oyundan düşürüyor. Orta alandan gelen arkadaşları da pas yaptığında takımı rakip kaleye taşıyor. Ve bunu da iyi yapıyor. Feghouli-Belhanda-Arda üçlüsü de fizik olarak iyi oldukları dakikalarda sarıkırmızılılar çok iyi işler yaptılar. Nitekim ilk 45'te G.Saray istediği gibi oynadı. Sivas'ı kımıldatmadı. Bir tek defansın yaptığı büyük hatadan (rakip taç atarken laubaliliğinden) penaltı pozisyonu yarattılar kendi aleyhlerine. İkinci yarıda Belhanda, Feghouli ve Arda yorulmaya başlayınca Sivas etkili olmaya başladı. Kaleci Okan, yaptığı büyük hata ile gole sebebiyet verdi. Ama sonra iki tane iyi top çıkardı. Şöyle bir olay var... Galatasaray yazarları veya bazı Galatasaraylılar, Feghouli ile Belhanda'ya sallıyorlar. İyi güzel ama bir de arka bahçeye çıkıp şöyle bakalım pencereden; Feghouli ile Belhanda'yı oynatsan da oynatmasan da belli bir parayı vereceksin, satana kadar. O zaman bunları oynatmakta fayda var. Oynatmamakta veya bedavaya yollamakta değil. Fatih Terim de bu iki futbolcuyu böyle kullanarak doğru iş yapıyor. Ayrıca malı tezgahın altına saklamayacaksın, satmak için vitrine çıkaracaksın. Galatasaray'da neler noksan, neler iyi bu maçta çok iyi gözüktü.

Belhanda, Feghouli ve Arda fizik olarak daha iyi duruma gelmeliler. Üçü de teknik olarak üst düzey oyuncular. Onlar fizik olarak iyi olursa Galatasaray'ı yukarı taşırlar. Yoksa Galatasaray'ın işi zor. Hakemin Sivasspor lehine verdiği penaltı kesinlikle doğru. Ama ikinci pozisyon için aynı şeyi söylemeyeceğim. Uzaktan, yakından penaltıyla alakası yok. Böyle verilirse milyon tane penaltı olur. Buna ceza alanı dışında da faul vermem. VAR'da olsam da çağırmam...

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