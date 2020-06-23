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LEVENT TÜZEMEN
İnsanların aklıyla alay etmesinler

İnsanların aklıyla alay etmesinler

23.06.2020, Salı
G.Saray'a operasyon yapıldığı kesin. G.Saray iki yıl üst üste şampiyon olurken geriden gelmişti. Aynı tehlikeyi görenler devre dışı bırakacak hamlelere başvurdu. Yaşar Kemal Uğurlu'nun Rize'de dört dakikada biri sarı buçuk olan faulde Moroziuk'u oyunda tutması, hatta kart bile göstermemesi bence planlıydı. Andone'ye yapılan harekete penaltı çalınmazken, Farnolle'nin Göztepe'li oyuncuya yaptığı harekete Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. Cuma günü Ankaragücü'nün golünün ofsayt sayılması... O pozisyonun daha güçlüsü Gaziantep maçında yaşandı ama Alper Ulusoy ve VAR'da Cüneyt Çakır golü verdi. İnsanların akıllarıyla alay etmesinler. Alper Ulusoy'un 6 saniye kuralını uygulaması kitaba göre doğruydu. Peki Gaziantep kalecisi Günay topu 17 saniye sonra oyuna sokarken Alper Ulusoy bu kuralı neden uygulamadı? "Galatasaray şampiyon olursa ligin tadı kaçar diye düşünenler, Rize'de başlattıkları operasyonu Antep maçında tamamladı. Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus yıllardır şampiyon oluyor ama kimse lig biter demiyor. Bunlar ucuz kafaların zihniyetidir.
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