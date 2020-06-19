LEVENT TÜZEMEN

Muslera’nın sakatlığı sonrası bir kaleci transferi yapılmalı mı?

Muslera'nın ocak ayına kadar oynama şansı yok. Eğer G.Saray, Avrupa bileti alamazsa kaleci Okan'ın yanında yerli ve tecrübeli Volkan Babacan tipi bir kaleci düşünmeli. Eğer Avrupa biletini alacaksa iyi bir yabancı kaleci kiralanmalı. Muslera, G.Saray'ın oyun formatının şifresiydi. Sadece kurtaran kalecilik görevini yapmıyor, topu oyuna doğru sokuyor, bazen atakların başlangıcına da imza atıyor. Galatasaray ligdeki statüsüne göre tecrübeli yerli ya da yabancı bir kaleci planlıyorsa o kalecinin ayak becerisi yüksek olmalı. Muslera'sız dönemde G.Saray teknik heyeti, gelmek istediğini hep söyleyen Taffarel'i göreve çağırmalı. Taffarel sadece çalıştırıcı değil, eğiten ve öğreten bir yapısı da var. Muslera'nın gelişiminde Taffarel'in katkısı görmezden gelinemez.



Basketbol şubesinde yöneticilerin istifasının nedenleri nedir?

GALATASARAY'IN basketboldan sorumlu iki ismi Erol Özmandıracı ve Ömer Cansever'in istifa etmesinin sebebi yönetimle anlaşamamaları. Bu iki ismin transfer yapmak için ortaya koyduğu bilanço Yusuf Günay ve Kaan Kançal'dan yeterli destek bulmadı. Bunun üzerine Özmandıracı ve Cansever sadece basketbol şubesi görevlerinden ayrıldı. Kadın basketbolun efsanevi ismi Işıl Alben'in ayrılmasının altında ise ekonomik şartlar yatıyor. Işık'ın "Bedavaya da oynarım" sözü doğru değil. 30'lu yaşlarını süren Işıl, Galatasaray ile 875 bin TL'ye anlaşmıştı. Ancak imza atma süresi uzayınca 1 milyon 100 bin TL veren Botaş'ın teklifini kabul etti.

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