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LEVENT TÜZEMEN
Terim’in başarıları hep kıskanıldı

Terim’in başarıları hep kıskanıldı

18.05.2020, Pazartesi
Büyük kulüpler, 'Terim modeli' yerli bir hoca çıkartamadıkları için Terim'i yok etmeye çalışıyorlar

Fatih Terim'in 20 yıl önceki kendine mektup yazma fikrini nasıl buldunuz?
Terim'in kendine yazdığı mektup aslında Galatasaray'ın geleceğinde yer alacak, genç nesle miras kalabilecek bir Galatasaraylılık analizidir. Terim'in bu mektubu, Galatasaray kültürünün bir vizyonudur. Terim'in mektupta teknik adamlığıyla ilgili dile getirdiği düşünceler, başarılar, aşılan zorlu yollar, 20 yıl önce 22 Nisan'da üstelik SABAH'ın 15. yaş gününde 'FARK BU ADAMDA' başlığıyla manşet oldu. O manşette, 'Karizmatik, çalışkan ve hırslı. Sevgi ve öfkenin harmanı. Diplomasi ve bilime inanıyor. Küresel rekabeti iyi biliyor. Kendini sürekli yeniliyor' sözleriyle vurgulanan bu önemli özellikler Terim'i özetliyor.

Hesap da verir hesap da sorar

Siz 20 yıl önceki Fatih Terim'le bugünkü Terim'i nasıl kıyaslarsınız?
Terim hırslı, çalışkan, okuyan, öğrenen, araştıran, teknolojiyi takip edip kullanan, kendini yenileyen, gündemi takip eden, gerektiğinde gündeme oturan, vizyonu geniş bir insandır. Terim bu güçlü özellikleri bünyesinde barındırmasaydı bugün futbol dünyasının devler vitrininde olmazdı. Terim'in karakter olarak değişmediğini, öfkesiyle anlık kızgınlığını harmanlayıp olgunlaştığını söyleyebilirim. Terim haklı olduğu davada sonuna kadar savaşır, hesap da verir hesap da sorar. Hatası varsa özür diler, ancak teslimiyetçi bir karakteri yoktur.

Ali Şen sadece takımı bilemedi!

Fatih hoca kendisine yapılan eleştirilerin temelinde Türk futbolunda 17 Mayıs'taki UEFA şampiyonluğunun üzerine bir zafer yaşanmaması olduğu görüşünde. Katılır mısınız?
F.Bahçe'nin eski başkanı Ali Şen yıllar önce şöyle demişti: "Bir gün Avrupa'dan bir uçak kalkacak. Avrupa şampiyonu olan takımı getirecek. Bu takım da F.Bahçe olacak…" Şen'in dediği oldu ve o uçak 18 Mayıs'ta Türkiye'ye indi ve içinde Avrupa Şampiyonu vardı. Ama adı, G.Saray'dı… UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Terim, "Daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi budur" dediği için kıskanıldı. Bu başarı Terim'e karşı cephe oluşmasını sağladı. Büyük kulüpler, 'Terim modeli' yerli bir hoca çıkartamadıkları için Terim'i yok etmeye çalışıyorlar.

En iyi yerli hoca

"Sana bir haber vereyim, belki son dinlendiğin zamanlar 1985 yılıydı" sözleri Koronavirüs sonrası kalıp kalmayacağı tartışılan Terim adına devam kararı olarak yorumlanabilir mi?
Fatih Terim Türkiye'nin en başarılı yerli ve milli teknik adamıdır. 24 Ocak 2020'de, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var" diye tweet atan Terim'in sağlık koşulları el verdiği sürece G.Saray'ın başında kalacağını düşünüyorum.

Gençleri kazandı

'Aldığın riskler bazen kredinden gidiyor, bazen de yıllar geçse de unutulmuyor" diyen Terim'in sizce aldığı en büyük risk ve kredisinden giden neydi?
Terim'in 2011-12 sezonunda G.Saray'a gelmesi riskti. Çünkü Terim, G.Saray'da son şampiyonluğunu 2000'de yaşamıştı. Play-off'lu sezonda F.Bahçe stadında kazanılan şampiyonluk kariyeri adına çok değerliydi. 12 yıl aradan sonra Terim ile üst üste gelen iki şampiyonlukla G.Saray, genç jenerasyonu da taraftar olarak kazandı.
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