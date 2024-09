İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor takdir edilmeli

Şenol Güneş ile yeni bir sayfa açan Trabzonspor için bu maç önemliydi çünkü iki takımın ligdeki sorunları ve oynadıkları oyunlar arasında büyük farklar vardı. Maça Trabzonspor arzulu, coşkulu bir başlangıç yaptı. Önde baskı, rakibi hataya zorlama... Fakat her şey bir anda tersine döndü. Hiç gereği yokken Visca'nın yaptığı anlamsız hareket ve gördüğü kırmızı kart. Doğaldır ki böylesi bir maçta uzun süre 10 kişi kalmak bütün planları altüst etti. Masuaku'nun yaptığı hareket sonucunda kazanılan faul atışı ve Okay ile gelen gol. 1-0'dan sonra oyunda Beşiktaş, üstünlüğü ele aldı. Trabzonspor'u kendi ceza sahası içerisine kadar itti. Orta alanda Okay ve Mendy mükemmel bir oyun ortaya koydu. Uğurcan ise sezon başından beri gösterdiği performansı bu maçta da sürdürdü ve 3 net gol pozisyonunu önleyen isim oldu. Yediği golde hatası yoktu. İkinci yarıda zaman geçtikçe fiziksel anlamda sorunlar öne çıktı. Trabzonspor adına en büyük eksiklik, rakip alanda topa daha fazla sahip olmamaktı ve topu rakibe vermekti. Sonuca bakmaksızın Trabzonspor'un bir takım bütünselliği içerisinde saha içi yardımlaşması gerçekten takdir edilmeli. Çünkü Beşiktaş gibi takıma karşı eğer böylesi bir mücadele gösteriyorsanız kutlamak gerekiyor. Gelelim maçın hakemi Ali Şansalan'a. Visca'ya kırmızı doğru ama karttan sonra tamamen sorunlarla dolu yönetti. Verdiği ya da vermediği fauller öne çıktı. Kötü bir yönetim sergiledi.

