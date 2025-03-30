İSKENDER GÜNEN

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Çıkması yanlıştı!

Çıkması yanlıştı!

30.03.2025, Pazar
Başakşehir galibiyetinden sonra kendi sahasında oynayacağı Göztepe maçı Trabzonspor için önemliydi. Çünkü alınan 3 puandan sonra bu maçta istenilen ve arzu edilen puanlar gerçekleşse daha rahat bir görüntü ortaya çıkacaktı. Ama dünkü maçta kaybedilen 2 puan değil, oynanan oyuna göre 1 puan bile kazanç sayılmalı. Oyun başlangıcındaki Trabzonspor adına en büyük sorun, savunmadaki Batagov'un yokluğuydu. Çünkü Batagov savunmadan oyun kurucu olarak her maç öne çıkan bir isim. Yokluğunda Okay ve Serdar ikilisi, Göztepe'nin önde baskısında çok top kaybı yaptılar. Orta alanda Lundstram, Mendy ve Ozan aynı özellikle oyuncular olduğu için hücum aksiyonları son derece kısıtlı. Her şey kenardan geliştirilen ataklara bağlı. Göztepe'nin kazandığı penaltıyla gelen 1-0'dan sonra ise Trabzonspor'u katıldıktan sonra her maçta büyük katkı yapan Mustafa'nın dribblinglerle getirdiği topta Zubkov beraberliği sağlayan isim oldu. Mustafa- Visca iyi bir ikili oluşturdular. Atak girişimlerinin çoğu sol kenardan gerçekleşti. Sağda ise Zubkov istekli, arzulu ve topu ayağına aldığında savunmanın dengesini bozan isimdi. İkinci yarı oyundan alınması bana göre yanlış bir tercihti. Enis Destan için de bir parantez açmak gerekmekte. Genç, yetenekli bir isim. Ama ne yazık ki dünkü gibi verilen şansları bir türlü kullanamıyor. Görünen o ki istikrarlı bir yapı için Fatih Tekke'nin önünde uzun ince bir yol gözüküyor.
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