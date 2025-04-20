İSKENDER GÜNEN

Mendy ile olmuyor

Adana Demirspor ligden küme düşmüş, bu yüzden yeniden yapılanmayı düşünerek genç oyunculara şans veriyor... 'Böyle bir takıma karşı Trabzonspor'un kadroda rotasyon da yapsa oyunda üstünlüğü ele alması gerekmez miydi?' diye düşünüyorum. Ancak bir başka gerçek var ki, deplasmanlarda bir türlü gerekli potansiyel karşınızdaki takım kim olursa olsun ortaya çıkmıyor! Öyle bir 45 dakika var ki; temposuz, coşkusuz ve de arzudan yoksunluklarla dolu. Özellikle orta alandaki oyunculardan söz etmek gerekiyor. Başta Cham... Sezon başından beri herkes yeteneklerini sahaya yansıtmasını bekliyor! İstikrarsız… Oynadığı her maçta bırakın pozitif katkıyı, yaptığı pas hatalarıyla öne çıkmakta. Ve Mendy… Savunmada görev verildiğinde herkes orta alan oyuncusu olduğunu ve bu bölgede yer alması gerektiğini belirtti. Fakat görünen o ki; aldığı her topu yana ve geriye oynama düşüncesi, takımın temposunu artıramamasının en büyük nedeni. İlk yarıda kazanılan tek kornerde Banza ile gelen gol… Kaleye atılan şut sayısı 2… İkinci yarı ise yapılan değişikliklerden sonra Trabzonspor'un rakip alanda daha çok gözüktüğü anlar var ama sezon başından beri kendi sahasında çok adamla savunma yapan takımlara karşı 3. bölgede pozisyon üretmedeki sorunlar hâlâ devam etmekte. SONUÇ: Alınan 3 puanla istenilen sonuç ortaya çıktı. Şimdi hedef , Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak Göztepe maçı. Avrupa kupalarına katılabilme umutlarını sürdürebilmek için mutlak kazanılması gereken bir müsabaka.

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