İSKENDER GÜNEN

Tek ayaklı maçlar her türlü sonuca gebe, Trabzonspor'un şansıysa karşılaşmanın kendi sahasında oynanacak olması. Çünkü deplasmanlarda karşısındaki takım kim olursa olsun bu sezon çok başarısız sonuçlar aldı. Göztepe ise sezona iyi bir başlangıç yaptı, o da kendi sahasında son derece etkili, arzulu ve de sonuca kolay gidebilen bir yapıya sahip. Deplasmanlarda onların da sorunları var. Yalnız Beşiktaş'ı İstanbul'da eleme başarısı gösterip kupada yoluna devam etmesi göz ardı edilmemeli.

Göztepe'nin orta alanda etkili ve de hücumda Romulo gibi sonucu her an değiştirebilecek bir oyuncusu var. Sorunları ise savunmaları. Böyle bir takıma karşı Trabzonspor'un hücumda etkinliğinin artırılması için orta alanda öne oynama becerisi olan oyunculara yer vermesi gerekmekte. Kenarlarda Trabzonspor'un en büyük artısı Zubkov gibi her an sonucu takımı lehine çevirebilecek bir futbolcusunun olması. Sol kenarda eğer sakatlığı geçtiyse Nwakaeme'nin, Mustafa ile ikili oyunu Trabzonspor'un bu maçtaki sonucunu etkileyebilir.

Hedefi Avrupa kupalarına katılabilmek olan Trabzonspor kendi sahasındaki bu maçta Göztepe'ye göre avantajlı konumda. Eğer aksi bir sonuç olursa sorunlar çok daha öne çıkar. Süper Lig'den sonra kupadan da elenmesi camiaya çok daha büyük hayal kırıklığı yaşatır.