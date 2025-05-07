FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Mayıs FED faiz kararı beklentisi ne yönde?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 Mayıs ayı faiz kararı, küresel piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. FED faiz kararı, dolar kuru, altın fiyatları, kripto paralar ve borsa üzerindeki olası etkileri nedeniyle yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor! Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Mayıs FED faiz kararı beklentisi ne yönde?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 10:18