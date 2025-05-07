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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Mayıs FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 Mayıs ayı faiz kararı, küresel piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. FED faiz kararı, dolar kuru, altın fiyatları, kripto paralar ve borsa üzerindeki olası etkileri nedeniyle yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor! Peki FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Mayıs FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 10:18
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Mayıs FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

Küresel piyasalar, gözünü ABD Merkez Bankası'nın (FED) alacağı yeni faiz kararına çevirdi. Enflasyonla mücadele sürecinde izlenecek para politikaları ve ABD Başkanı Trump ile Fed Başkanı Powell arasındaki tansiyon, yatırımcıları tedirgin ediyor. Faiz kararının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Mayıs FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

ABD Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK), 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının ardından faiz kararı 7 Mayıs Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak. Kararın hemen ardından, FED Başkanı Jerome Powell konuya dair açıklamalarda bulunacak.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Mayıs FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

Mart Ayında Faiz Sabit Kalmıştı

FED, yılın ikinci toplantısında beklentilere paralel şekilde politika faizinde değişikliğe gitmedi. Mart ayında alınan kararla faiz, %4.25 ile %4.50 bandında sabit tutuldu.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Mayıs FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

Piyasalarda Faiz Beklentisi Ne Yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda, bankanın mevcut politika faizini sabit tutacağı yönünde güçlü bir beklenti oluşmuş durumda. Ekonomik göstergeler ve jeopolitik gelişmeler yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. ABD ile Çin arasında yeniden gündeme gelen gümrük tarifeleriyle ilgili müzakere olasılığı, piyasalardaki risk iştahını artıran temel etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Mayıs FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

Para piyasalarında oluşan fiyatlamalara göre, FED'in 7 Mayıs'taki toplantıda politika faizini 4,25 - 4,50 aralığında sabit tutması bekleniyor. Haziran ayına ilişkin öngörüler ise faiz indirimi ihtimalini %66 seviyesine taşıyor.

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