FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Mayıs FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

Piyasalarda Faiz Beklentisi Ne Yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda, bankanın mevcut politika faizini sabit tutacağı yönünde güçlü bir beklenti oluşmuş durumda. Ekonomik göstergeler ve jeopolitik gelişmeler yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. ABD ile Çin arasında yeniden gündeme gelen gümrük tarifeleriyle ilgili müzakere olasılığı, piyasalardaki risk iştahını artıran temel etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.