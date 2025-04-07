İSKENDER GÜNEN

Penaltının sorgulanması lazım

Dünkü maçta gördüğümüz olay: Süper Lig iki takımlı bir lig olmak zorunda! Bunu ikinci yarıda Fenerbahçe'ye verilen penaltı pozisyonundan sonra bir kez daha gördük. Ayak çizgide ya da daha önce Osayi'nin yaptığı olay faul mü değil mi? Amrabat'ın Banza'ya yaptığı hareketle kırmızı kartla cezalandırılması gerekirdi! Sonuçtan bağımsız verilen mücadeleye herkesin saygı duymak zorunluluğu yok mu? İlk devrede doğruları yapan, F.Bahçe'ye verilen gol pozisyonu bireysel hatalarla olan bir Trabzonspor vardı. Banza'nın direkten dönen topu ve Zubkov'un aldığı her topta katkı yaptığı pozisyonlar öne çıktı. Sonrasında ise kaleci Uğurcan'ın attığı topta F.Bahçe savunmasının büyük hatasıyla Draguş'la Trabzonspor golü geldi.

İkinci yarıda anlamsız, hiçbir gereği yokken ya da mutlak verilmesi gereken penaltı oldu! Fenerbahçe'nin attığı ikinci golden sonra ise tamamen direnci düşen, mücadele isteği ilk yarıya göre tamamen yok olan bir Trabzonspor vardı. Ondan sonra ise üstünlüğü F.Bahçe aldı. Sonuç; ortaya konan oyun, mücadele ne olursa olsun şu an ülke futbolunda konuşulması gereken en büyük olgu; iki takımlı bir ligde diğerlerinin ortaya koyacağı mücadelenin çok önemli olmadığı gerçeği! Değiştirebilir miyiz? Şu anki futbol ikliminde bunlar inanın çok zor. F.Bahçe'nin kazandığı penaltı, Trabzonspor'a verilse acaba nasıl bir tepki ya da yorum yapılırdı. Bunun sorgulanması gerekiyor.

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