SSK, Bağ-Kur, 4C’liye yeni zamlı liste: Emekliye ödemeler 30.000 TL’yi aşacak! Denizbank, Garanti, TEB, Vakıfbank...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonları Mayıs 2025 itibarıyla yeniden güncellendi. Emekli maaşlarını belirli bankalara taşıyarak ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor. Kamu bankaları ile özel bankalar arasındaki rekabet kızışırken, ödemeler 12 bin TL'den başlayıp 27 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte 2025 Mayıs ayı itibarıyla en güncel emekli promosyonları ve başvuru şartları…