SSK, Bağ-Kur, 4C'liye yeni zamlı liste: Emekliye ödemeler 30.000 TL'yi aşacak! Denizbank, Garanti, TEB, Vakıfbank...
Temmuz ayı yaklaşırken bankalar, emekli müşterileri için cazip promosyon kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Nisan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin dört aylık zam oranı netleşti. Artan yaşam maliyetleri karşısında ek gelir arayışına giren emekliler, bankaların sunduğu promosyon tekliflerini mercek altına aldı. Peki 2025 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? Temmuz zammıyla birlikte bu tutarlar daha da yükselecek mi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 10:08