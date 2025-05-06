Viral Galeri Viral Liste SSK, Bağ-Kur, 4C'liye yeni zamlı liste: Emekliye ödemeler 30.000 TL'yi aşacak! Denizbank, Garanti, TEB, Vakıfbank...

SSK, Bağ-Kur, 4C'liye yeni zamlı liste: Emekliye ödemeler 30.000 TL'yi aşacak! Denizbank, Garanti, TEB, Vakıfbank...

Temmuz ayı yaklaşırken bankalar, emekli müşterileri için cazip promosyon kampanyalarını peş peşe duyurmaya başladı. Nisan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin dört aylık zam oranı netleşti. Artan yaşam maliyetleri karşısında ek gelir arayışına giren emekliler, bankaların sunduğu promosyon tekliflerini mercek altına aldı. Peki 2025 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu ne kadar oldu? Temmuz zammıyla birlikte bu tutarlar daha da yükselecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 10:08
SSK, Bağ-Kur, 4C’liye yeni zamlı liste: Emekliye ödemeler 30.000 TL’yi aşacak! Denizbank, Garanti, TEB, Vakıfbank...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonları Mayıs 2025 itibarıyla yeniden güncellendi. Emekli maaşlarını belirli bankalara taşıyarak ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor. Kamu bankaları ile özel bankalar arasındaki rekabet kızışırken, ödemeler 12 bin TL'den başlayıp 27 bin TL'ye kadar çıkıyor. İşte 2025 Mayıs ayı itibarıyla en güncel emekli promosyonları ve başvuru şartları…

SSK, Bağ-Kur, 4C’liye yeni zamlı liste: Emekliye ödemeler 30.000 TL’yi aşacak! Denizbank, Garanti, TEB, Vakıfbank...

Banka Promosyonları 30 Bini Aşabilir

Milliyet'te yer alan ahbere göre, temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü hem maaş zammında hem de banka promosyonlarındaki artışta. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ilk dört ayına ilişkin zam oranı netleşti. Emekliler, bu gelişmelerin ardından hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırmaya başladı. Yeni dönemde promosyonlarda dikkate değer bir artış bekleniyor.

SSK, Bağ-Kur, 4C’liye yeni zamlı liste: Emekliye ödemeler 30.000 TL’yi aşacak! Denizbank, Garanti, TEB, Vakıfbank...

Banka promosyonlarının mevcut seviyesinin üzerine çıkması kuvvetle muhtemel. Nisan ayında açıklanan yüzde 13,36'lık enflasyon verisi ile birlikte önümüzdeki iki ayda eklenecek oranlarla birlikte 2025'in ilk yarısının yaklaşık yüzde 17'lik bir enflasyonla kapanması bekleniyor. Bu tablo, Temmuz zammının banka promosyonlarına da yansıyacağına işaret ediyor.

SSK, Bağ-Kur, 4C’liye yeni zamlı liste: Emekliye ödemeler 30.000 TL’yi aşacak! Denizbank, Garanti, TEB, Vakıfbank...

Bayram İkramiyeleri de Etkili Olacak

Haziran ayında ödenmesi beklenen Kurban Bayramı ikramiyeleri, emeklilerin nakit akışını bir süreliğine rahatlatacak olsa da, kalıcı refah için gözler banka promosyonlarında. Uzmanlara göre ikramiye ödemeleri bankalar arası rekabeti daha da kızıştırabilir. Bu da promosyonlara doğrudan yansıyabilir.

SSK, Bağ-Kur, 4C’liye yeni zamlı liste: Emekliye ödemeler 30.000 TL’yi aşacak! Denizbank, Garanti, TEB, Vakıfbank...

30 Bin Lira Psikolojik Sınır Olmaktan Çıkıyor

Şu an için 27.000 TL ile en yüksek promosyonu veren bankayı baz aldığımızda, yüzde 17'lik enflasyon oranı hesaba katıldığında promosyon tutarlarının 31.590 TL'ye ulaşması mümkün görünüyor. Bu artış, promosyonların ilk kez 30 bin TL sınırını kalıcı olarak aşabileceği anlamına geliyor. Özellikle Temmuz ayında maaşlara yapılacak yeni zam sonrasında, birçok banka kampanyalarını güncelleyebilir.

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