Keşmir Sorunu nedir? Kısa ÖZETİ: Keşmir nerede, hangi bölgede, kime bağlı? Stratejik önemi nedir?

İhtilafın Kökleri: 1947'deki Ayrılma Süreci

Hindistan'ın bağımsızlık kazanmasının ardından Keşmir'in Hindistan mı yoksa Pakistan'a mı bağlanacağı sorusu hemen çözülmesi gereken bir mesele haline geldi.

Keşmir'in hükümdarı, büyük bir çoğunluğu Müslüman olan halkına rağmen Hindistan'a katılmayı tercih etti. Bu durum, Hindistan ve Pakistan arasındaki ilk çatışmayı ateşledi.

Keşmir'in büyük bir kısmı Hindistan kontrolüne geçerken, Pakistan, bölgenin diğer kısımlarına "Azad Keşmir" ve "Gilgit Baltistan" adı altında özerk statüler verdi.