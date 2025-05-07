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Keşmir Sorunu nedir? Kısa ÖZETİ: Keşmir nerede, hangi bölgede, kime bağlı? Stratejik önemi nedir?

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Pakistan, Hindistan'ın füze saldırılarında 26 kişinin öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını duyurdu. Beş Hint uçağını düşürdüklerini öne süren İslamabad'a karşılık, Hindistan da 9 hedefi vurduğunu açıkladı. Gelişmeler Keşmir sorununu yeniden gündeme taşıdı. Peki Keşmir sorunu nedir, hangi bölgeleri kapsıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 10:00
Keşmir Sorunu nedir? Kısa ÖZETİ: Keşmir nerede, hangi bölgede, kime bağlı? Stratejik önemi nedir?

Keşmir'in hangi ülke sınırları içerisinde yer alacağı meselesi 1947 yılından bu yana Güney Asya'nın en köklü ve kanlı ihtilaflarından biri olmayı sürdürüyor. Hindistan, Pakistan ve Çin arasında bölüşülen bu stratejik bölge dünya siyasetinde büyük bir öneme sahip. Bugün Keşmir sorununa dair uluslararası çözüm yolları hala belirsizliğini koruyor.

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Keşmir Sorunu nedir? Kısa ÖZETİ: Keşmir nerede, hangi bölgede, kime bağlı? Stratejik önemi nedir?

Keşmir'in Stratejik Konumu ve Coğrafi Sınırları

AA'da yer alan habere göre, Keşmir Güney Asya'nın kalbinde Hindistan, Pakistan, Çin ve Afganistan ile kara sınırına sahip bir bölge olarak, tarihsel ve jeopolitik olarak hep tartışma konusu olmuştur. 1947'deki Britanya'nın Hindistan'dan çekilmesinin ardından bu topraklar, Hindistan ve Pakistan arasında hemen hemen her zaman bir çatışma unsuru olmuştur. Bu bölgede 1947, 1965, 1971 ve 1999 yıllarında büyük savaşlar patlak vermiştir.

Keşmir Sorunu nedir? Kısa ÖZETİ: Keşmir nerede, hangi bölgede, kime bağlı? Stratejik önemi nedir?

İhtilafın Kökleri: 1947'deki Ayrılma Süreci

Hindistan'ın bağımsızlık kazanmasının ardından Keşmir'in Hindistan mı yoksa Pakistan'a mı bağlanacağı sorusu hemen çözülmesi gereken bir mesele haline geldi.

Keşmir'in hükümdarı, büyük bir çoğunluğu Müslüman olan halkına rağmen Hindistan'a katılmayı tercih etti. Bu durum, Hindistan ve Pakistan arasındaki ilk çatışmayı ateşledi.

Keşmir'in büyük bir kısmı Hindistan kontrolüne geçerken, Pakistan, bölgenin diğer kısımlarına "Azad Keşmir" ve "Gilgit Baltistan" adı altında özerk statüler verdi.

Keşmir Sorunu nedir? Kısa ÖZETİ: Keşmir nerede, hangi bölgede, kime bağlı? Stratejik önemi nedir?

Birleşmiş Milletler'in Müdahalesi ve Ateşkes Çabaları

Birleşmiş Milletler (BM), 1948 yılında bölgedeki çatışmanın daha da büyümemesi adına bir ateşkes sağladı ve halkın kendi kaderini tayin etmesi için referandum yapılmasını önerdi. Ancak Hindistan referandumu reddederek bölgedeki askeri varlığını sürdürdü ve Keşmir'in Hindistan'a bağlı bir bölge olarak statüsünü pekiştirdi.

Keşmir Sorunu nedir? Kısa ÖZETİ: Keşmir nerede, hangi bölgede, kime bağlı? Stratejik önemi nedir?

Çin'in Rolü ve Keşmir'in Dört Taraflı İhtilafa Dönüşmesi

Keşmir'in stratejik önemini bilen Çin, 1962'de Hindistan ile yaşadığı savaş sonucunda bölgedeki Aksai Çin bölgesini kontrol altına alarak, Keşmir meselesinin bir başka aktörü oldu. Pakistan ise 1963 yılında Çin'e Keşmir topraklarının küçük bir kısmını vererek, Çin ile bölgedeki hak iddialarını güçlendirdi.

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