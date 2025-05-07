Keşmir Sorunu nedir? Kısa ÖZETİ: Keşmir nerede, hangi bölgede, kime bağlı? Stratejik önemi nedir?
Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Pakistan, Hindistan'ın füze saldırılarında 26 kişinin öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını duyurdu. Beş Hint uçağını düşürdüklerini öne süren İslamabad'a karşılık, Hindistan da 9 hedefi vurduğunu açıkladı. Gelişmeler Keşmir sorununu yeniden gündeme taşıdı. Peki Keşmir sorunu nedir, hangi bölgeleri kapsıyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 10:00