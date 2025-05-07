Hindistan ve Pakistan Askeri Güç Sıralaması 2025 | Donanma, kara, hava kuvvetleri... Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Hindistan ve Pakistan, tarihsel olarak Güney Asya'da birbirleriyle uzun süredir devam eden bir rekabetin merkezi konumunda. 1947'deki bölünmeden sonra iki ülke, askeri güçlerini sürekli olarak artırarak bu gerilimi pekiştirdi. Son dönemde Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan sıcak gelişmeler dikkatleri bir kez daha bölgedeki askeri güç dengelerine çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi