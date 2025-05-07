Viral Galeri Viral Liste Hindistan ve Pakistan Askeri Güç Sıralaması 2025 | Donanma, kara, hava kuvvetleri... Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Hindistan ve Pakistan Askeri Güç Sıralaması 2025 | Donanma, kara, hava kuvvetleri... Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Hindistan ve Pakistan, tarihsel olarak Güney Asya'da birbirleriyle uzun süredir devam eden bir rekabetin merkezi konumunda. 1947'deki bölünmeden sonra iki ülke, askeri güçlerini sürekli olarak artırarak bu gerilimi pekiştirdi. Son dönemde Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan sıcak gelişmeler dikkatleri bir kez daha bölgedeki askeri güç dengelerine çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.05.2025 12:00
Hindistan ve Pakistan Askeri Güç Sıralaması 2025 | Donanma, kara, hava kuvvetleri... Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Hindistan Silahlı Kuvvetleri, "Sindoor Operasyonu" kapsamında Pakistan toprakları ve Pakistan kontrolündeki Keşmir'deki dokuz stratejik hedefe hava saldırıları düzenledi. Hindistan Başbakanı Modi'nin orduya verdiği talimatla hızlanan gerilim, iki nükleer silahlı devletin karşı karşıya gelmesine yol açtı. Hindistan ve Pakistan arasında sınır bölgelerine asker sevk edilirken, diplomatik ilişkiler askıya alındı ve ticari ilişkiler donduruldu.

İKİ ÜLKENİN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI

Bu gerilim iki ülkenin kara, deniz, hava kuvvetleri ve nükleer silah kapasiteleri hakkında önemli soruları gündeme getirdi. İşte Hindistan ve Pakistan'ın askeri güçlerine dair dikkat çeken veriler...

Hindistan ve Pakistan Askeri Güç Sıralaması 2025 | Donanma, kara, hava kuvvetleri... Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Hindistan ve Pakistan'ın Askeri Gücü: Global Firepower 2025 Verileri

Global Firepower 2025 verilerine göre Hindistan, dünya sıralamasında 4. sırada yer alırken, Pakistan 12. sırada bulunuyor.

Hindistan, 1,46 milyon aktif asker ve 1,15 milyon yedek personel ile toplamda 2,6 milyonluk bir askeri kadroya sahipken, Pakistan'ın ise 654.000 aktif personeli ve yaklaşık 500.000 paramiliteri bulunuyor.

Hindistan ve Pakistan Askeri Güç Sıralaması 2025 | Donanma, kara, hava kuvvetleri... Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

İKİ ÜLKENİN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI

Hindistan | Pakistan

Asker Sayısı: 1,4 Milyon | 700 Bin

Tank Sayısı: 3.740 | 2.537

Savaş Uçağı: 730 | 452

Nükleer Başlık: 170 | 165

Savunma Bütçesi: 83 Milyar Dolar | 11 Milyar Dolar

Hindistan ve Pakistan Askeri Güç Sıralaması 2025 | Donanma, kara, hava kuvvetleri... Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Hindistan'ın savunma bütçesi 79 milyar dolar ile Pakistan'ın yaklaşık 7,6 milyar dolarlık bütçesinden neredeyse 10 kat daha büyük.

Hindistan ve Pakistan Askeri Güç Sıralaması 2025 | Donanma, kara, hava kuvvetleri... Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?

Hava Gücü: Miktar Kadar Kalite de Fark Yaratıyor

Hindistan, hem nicelik hem de teknolojik açıdan üstün durumda. Rafale, Su-30MKI ve Tejas gibi modern uçaklara sahip olan Hindistan, hava sahasında belirgin bir hakimiyet kurabiliyor.

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