2025 MEB 2. dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, belli oldu mu? İşte Beklenen Sınav Haftası: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar...

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Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Birlikte Yürütülecek

Bu yıl da ortak sınavların kapsamı sadece yazılılarla sınırlı kalmayacak. Özellikle Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinde, yazılı sınavların yanında uygulamalı değerlendirmeler de yapılacak. Yazılılarda öğrencilerin okuma ve yazma becerileri ölçülürken, uygulamalı sınavlarda dinleme ve konuşma yeterlilikleri değerlendirilecek.

Konuşma sınavları, ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilecek şekilde öğretmenlerin planlamasına bırakıldı. Her öğrencinin yeterince süre bulabileceği şekilde sınav süreci esnek takvimle yürütülecek.