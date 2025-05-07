2025 MEB 2. dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, belli oldu mu? İşte Beklenen Sınav Haftası: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait ikinci dönem yazılı sınav takvimini yayımladı. Takvimin duyurulmasının ardından, özellikle 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik ortak sınavlarının tarihleri merak konusu oldu. Sınavlara sayılı günler kala gözler, ikinci dönem ikinci ortak yazılıların yapılacağı tarihlere çevrildi.
İkinci Ortak Yazılılar 26 Mayıs'ta Başlıyor
MEB tarafından paylaşılan resmi takvime göre, 2025 yılı ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 26 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 13 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.
Bu tarihler arasında tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak uygulanacak ortak sınavlarda, öğrencilerin akademik gelişimi çoktan seçmeli ve açık uçlu sorularla değerlendirilecek. 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak.
1. Ortak Sınavlar Mart Ayında Gerçekleştirildi
İkinci döneme ait ilk ortak sınavlar ise mart ayının son haftasında tamamlandı. MEB'in belirlediği tarihlere göre:
6. sınıf Türkçe sınavı 24 Mart Pazartesi,
6. sınıf matematik sınavı 25 Mart Salı,
7. sınıf Türkçe sınavı 27 Mart Perşembe,
7. sınıf matematik sınavı 28 Mart Cuma günü yapıldı.
Ayrıca,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı 24 Mart Pazartesi,
9. sınıf matematik sınavı ise 25 Mart Salı günü gerçekleştirildi.
Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Birlikte Yürütülecek
Bu yıl da ortak sınavların kapsamı sadece yazılılarla sınırlı kalmayacak. Özellikle Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinde, yazılı sınavların yanında uygulamalı değerlendirmeler de yapılacak. Yazılılarda öğrencilerin okuma ve yazma becerileri ölçülürken, uygulamalı sınavlarda dinleme ve konuşma yeterlilikleri değerlendirilecek.
Konuşma sınavları, ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilecek şekilde öğretmenlerin planlamasına bırakıldı. Her öğrencinin yeterince süre bulabileceği şekilde sınav süreci esnek takvimle yürütülecek.
Uygulamalı Derslerde Değerlendirme Nasıl Olacak?
Beden eğitimi ve spor, müzik, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım gibi uygulamalı derslerde ise sınavlar her şubede aynı kazanımları ölçecek biçimde planlanacak. Bu uygulamada amaç öğrencilerin yalnızca bilgi değil beceri yönünden de gelişimini izlemek olacak