İSKENDER GÜNEN

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Sabır yoksa başarı da olmaz!

Sabır yoksa başarı da olmaz!

12.03.2025, Çarşamba
Trabzonspor'un bugünkü geldiği noktayı en iyi şekilde tarif eden bir sözle başlamak gerekmekte, 'Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgârdan hayır gelmez'… Yanlışlarla dolu şampiyonluk sonrası süreçler. Abdullah Avcı ile 38 yıl sonra kazan-ı lan şampiyonluğun nedenleri hiçbir zaman doğru irdelenmedi. Sonraki sezonda Hamsik gibi bir orta saha lideri, Cornelius ve de Nwakaeme gibi şampiyonlukta pay sahibi oyuncuların ayrılması sorunların başlangıcı. Bir de şampiyon olan bir takım 14 transfer neden yapar? Başarısızlıkla geçen bir süreden sonra Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı, yabancı bir teknik adam geldi. Yine yönetim değiştikten sonra yabancı teknik adamın yerine Avcı ile anlaşma yapıldı. Avcı geldikten sonra ise Trabzonspor'un ligde istediği sonuçlar geldi ve kupada finale kadar çıkma başarısı gösterildi. Sezon başı ise Avcı'nın istediği, arzu ettiği oyuncularla maçlara başlandı. Sivas beraberliği ve Avrupa kupalarında St. Gallen maçından sonra ise anlaşılmaz bir biçimde ligin başında yollar ayrıldı. Neden ise son derece absürt. Sosyal medyada yazılanlar, Avcı'nın oynatmak istediği sistemi beğenmeme ki bu sistem Trabzonspor'u şampiyon yaptı, sonrasında ise Şenol Güneş ile anlaşma yapıldı. Şimdi de sahne Fatih Tekke'nin olacak. Bugün gelinen noktada sorunların başında teknik adam değişim yanlışları gelmekte. Bu yanlış devam ettiği sürece de Trabzonspor'un bu kısır döngüden çıkma şansı yok. Eğer bir hocaya sabır gösterilmezse kısır döngü devam eder ve en büyük zararı yine Trabzonspor görür.
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