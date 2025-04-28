İSKENDER GÜNEN

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Mükemmel Zubkov

Mükemmel Zubkov

28.04.2025, Pazartesi
Kupa maçından sonra rotasyonlu bir kadro, oyunda artılar daha fazla. Eksiler ise yine kalesinde kolay gol görme. Artılardan başlamak gerekiyor. Öne oynama düşüncesi, iki kenardan da yapılan ikili oyunlarla atak girişimleri... Söz edilmesi gereken üç isim ise Trabzonspor'un 3 Ukraynalısı. Batagov, Sikan ve Zubkov. Batagov, savunmada oyun aklı olan bir isim. Trabzon'un kazandığı 3. golde Zubkov'a attığı 60 metrelik mükemmel pas var. Sikan ise her geçen gün takıma katkı yapmaya başladı. Attığı iki gol ve Banza'ya yaptığı asist var. Zubkov için ayrı bir parantez açmak gerekir. Hücumun lideri, aldığı her topta rakibi eksilten özelliklere sahip ve vuruş tekniği üst düzeyde. Bana göre Trabzonspor'un ara transferde yaptığı en önemli takviye. Hücumda şu an gelinen noktada gol pozisyonu üretmede Trabzon'un gerek organize ataklar gerekse bireysel becerileri düşündüğümüzde sorunu yok. Sorun rakibe kolay gol pozisyonu verme yanlışlığı. Uğurcan'ın hatalı pası, ardından çıkarken kaptırılan toplar bu kolay gol yeme nedenlerinin başında gelmekte. Büyük takım kimliği yakalama yolunda önemli işaretler var. İstikrarlı bir yapı büyük takımın olmazsa olmazıdır. Bu sezon hakem hatalarından en fazla puan kaybı yaşayan takım Trabzon. Alanya'nın kazandığı penaltıda VAR'a gidilmesine rağmen pozisyon penaltıysa konuşulacak fazla bir şey yok.
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