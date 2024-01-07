İSKENDER GÜNEN

Avcı, sistemi değiştirmeli!

Bazı maçlar var ki oynanan oyundan çok alınması gereken puanlar sizin için daha öne çıkar. Aynen dünkü maçta olduğu gibi… Rakibin taraftarından yoksun olduğu bir maç olarak düşünülmesi lazım. Yani koşullar sizin için son derece uygun. Ama ortaya konan oyun için olumlu düşüncelerimiz ne yazık ki yok. Maç 2. bölgede oynanan bir yapıdaydı. 30. dakikaya kadar her iki kalede de gol pozisyonu ve sayısı sadece 1'di. Orta alandaki pas hatalarının üst düzeyde olduğu ve 3. bölgede üretkenlikten uzak bir yapı gördük. Orta alanda Mendy ve Berat oyunun savunma tarafında varlar ama top kendilerine geçtiğinde yana ve geriye pas sayıları çok fazla. Bu da 3. bölgede üretkenliği önleyen en büyük etken. Bir de Larsen ve Eren, savunmanın iki kenar oyuncusu ofansif anlamda katkı yapmadığında önde Onuachu yalnızları oynayan bir adam oluyor. Ceza alanı içerisinde Onuachu'nun buluşturulduğu top sayısı ne yazık ki yok. Eğer Onuachu gibi top saklama becerisi olan, hava toplarında üstün bir oyuncunuz varsa sistemi değiştirmek zorunluluğunuz vardır. Görünen o ki bu sistemle Onuachu ne yaparsa yapsın ceza alanı içerisinde topla ne yazık ki buluşamıyor. Atılan gol ise rakibin sağ kenarında oynayan Atakan'ın kaptırdığı top ile geldi. Bana göre sezon başından beri yararlanılamayan ama katkı yapabilecek yeterliliği olan Fountas'ın getirdiği topla Visca ağları buldu. İkinci yarıya 3 puanla başlamak moral ve motivasyon için son derece önemli ama oynanan oyundaki sorunları görüp bundan sonraki maçlarda çözüm üretmek çok daha mühim.

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