İSKENDER GÜNEN

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Arif Boşluk parlıyor

Arif Boşluk parlıyor

23.05.2023, Salı
Ligin artık son maçları. Oyuncu performanslarını değerlendirmek çok doğru bir yorum olmaz. Çünkü sezon başından beri istikrarlı bir yapınız varsa ya da oyuncu performansları üst düzeydeyse takımınızın Süper Lig'deki konumu bugün gelinen noktanın çok daha üstü olur. Karagümrük, Süper Lig'in en fazla golü kalesinde gören takımlarından birisi. Bu da Karagümrük'ün hem takım savunmasının hem de savunma oyuncularının üst düzey hataları olduğunu bize gösterir. Bu yukarıda tanımladığımız gerçek, ilk yarıda kaleci kaynak olarak ortaya çıktı. Trabzonspor'un attığı 2 golde de genç kaleci Batuhan'ın bariz hataları vardı
Trezeguet dünkü maçta öne çıkan isim oldu. Attığı gol gerçek anlamda mükemmel bir vuruştan kaynaklandı. Sol kenarda görev verilen Arif eğer oyunun savunma tarafında kendisini geliştirebilirse uzun yıllar takıma katkı yapabilecek bir isim. Ofansif anlamda ise savunmaya göre çok daha pozitif. Bir başka gerçek var ki geçen sene şampiyon olan bir takımın bir yıl sonra geldiği nokta büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü sezon başı yaptığınız transfer sayısı 14. Yapılan transferlerin maliyeti düşünüldüğünde oyuncuların yetersizliklerinin yanı sıra kulübe mali anlamda büyük bir sorun olarak ortada durmakta.
Yeni bir teknik adam... Uzun süreli anlaşmalar yaptığınız oyunculara verilen ücretleri göz ününe getirdiğimizde işin içinden çıkabilmek hiç de kolay değil. Benim düşüncem ise teknik direktör seçimi yapılırken kendi içinizden çıkan, kaptanlığınızı yapan ve gol kralı olan Fatih Tekke gibi bir teknik adama görev verilse çok daha doğru olurdu.
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