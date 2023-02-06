İSKENDER GÜNEN

Yine kayıp!

Kendi sahasında oynanan maçlarda farklı görüntüler veren ve sonuca giden bir takım Trabzonspor, ama sorun sezon başından beri dışarıdaki maçlar. Hem de dışarıda oynadığınız maçlarda öne geçmenize rağmen sonucu lehinize çeviremiyorsunuz. Büyük bir maç, 12. saniyesinde rakibin yaptığı büyük bir hata sayesinde 1-0'ı yakaladığınız bir oyun. Hem de sakatlıklarınız ve Djaniny gibi bu takım için önemli bir oyuncunun transferi yüzünden Lahtimi'ye ilk 11'de şans verdiğiniz bir maç. Abdullah Avcı'nın sahaya çıkardığı on bir; 4-1-4-1. Böylesi büyük bir maça çıkarken orta alan direnci bana göre büyük bir önem taşır. İlk yarıda orta alanda öylesi büyük boşluklar verildi ki bunun sonucunda Mertens'le gelen gol... Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Gomez ve Trezeguet top rakipteyken oyunun savunma tarafında hiç yoklar. Oyunun savunma tarafında bu oyuncuların yetersizliği varsa rakip alanda top Trabzonspor'a geldiğinde daha üretken bir yapıya bürünmeleri gerekirdi. İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra 4-2-3-1'e dönüş yapıldı ama Trezeguet'nin yaptığı büyük bir hatayla Galatasaray'ın penaltıyla bulduğu ikinci gol. Sonuç; yine bir deplasman maçı, yine hayal kırıklığı ve kaybedilen 3 puandan sonra şampiyonluk yarışının dışında kalan bir Trabzonspor. Gerek oyun anlayışı gerekse oyuncu kalitesi geçen yılki performansın uzağında olan bir yapı. Bu gerçeği kabul etmek gerekmekte. Şampiyon olan takımın, her ne kadar bazı oyuncularının takımdan ayrılmaları sorun yaratsa da, yapılan transferleri sorgulamaları gerektiği düşüncesindeyim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın