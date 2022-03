İSKENDER GÜNEN

Birliktelik başarının anahtarı

Maçın iki kritik anı var: 'İlk yarı orta alanda Fredy'nin kaptırdığı topta, Visca, Djaniny ile yaptığı iş birliğiyle Trabzonspor'u öne geçirdi. İkinci devrenin son dakikalarında Hakan Özmert'in hatasında Berat ile gelen gol. Yani dünkü maçta yapılan baskı, sonucu tayin eden durum oldu.

Maçın başında Trabzonspor'un baskısı vardı. Djaniny, bordo-mavililer için vazgeçilmez bir isim. Önde çok hareketli, topla buluştuğunda adam eksiltme ve sonuca katkı anlamında çok faydalı. İlk yarı 1-0'dan sonra Antalyaspor önce orta alanda üstünlüğü ele aldı. Fernando savunmadan çıkarken oyunu yönlendiren ve takımını iki kenardan da atak girişimlerine sokan oyuncu oldu. Sorun Bakasetas'ın orta alana yardım etmeyişi ve Berat'ın kendi savunmasının içine girerek oynaması… Bu yüzden orta alanda Siopis, tek başına mücadele etmek zorunda kaldı.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişiklikleri ve Trabzonspor'un direkten dönen iki topu var. Her ne kadar Antalyaspor, rakip alanda daha fazla gözükse de final pası ve gol pozisyonu üretme açısından yeterli oldukları söylenemez. Gerek lig gerekse kupada oyuncu rotasyonları yapılsa da şu an bir Trabzonspor gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bir takım birlikteliği ve görev alan her oyuncunun sorumluluk anlayışı takdir edilmesi gereken bir olgu. Bu da başarının en büyük sözü.

