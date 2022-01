İSKENDER GÜNEN

Eğer elinizde Cornelius varsa...

Trabzonspor, oyun sürecinde rakip alanda çok daha fazla göründü ama top üçüncü bölgeye geldiği zaman pozisyon üretmekte büyük sorunlar yaşadı. Takım özellikle hücum alanında problem çüzücü isimler olan Nwakaeme ve Hamsik'i çok aradı. Her ne kadar futbol kolektif bir oyun olsa da yetenekli oyuncuları göz ardı etme şansımız yok. Hamsik'in yokluğunda orta alanda Berat ve Dorukhan görev aldı. Her iki futbolcu da oyunun savunma anlayışında yeterli ama top kendilerine geldiğinde bir Hamsik'in organizatörlüğü yok. Bu da savunmada, hücuma geçişlerde sorunların başlangıcı. Nwakaeme, Hamsik ve Djaniny'nin yokluğunda Bakasetas'ın performansında sorunlar baş gösterdiği için önde üretkenlikten uzak bir yapı ortaya çıktı. Visca ve Abdülkadir Ömür her iki kenarda etkinlikten uzaktı. Abdülkadir Ömür'ün sakatlanmasından sonra oyuna giren Yusuf Erdoğan sola geçti, Visca ise sağa. Ama kenar ataklarında istenilen düzeyde gerekli yeterlilikte değillerdi. Önde oynayan Cornelius ceza sahası içinde gelen her yüksek topta etkiliydi. Takımın, bu oyuncuyu böyle toplarla buluşturması gerekir. Yenilen golde savunmanın büyük yanlışı vardı. Ardından Peres'in getirdiği topta Cornelius attığı güzel golle skoru eşitledi. Eğer elinizde Cornelius gibi bir oyuncu varsa ceza sahası içerisinde daha fazla topla buluşturmalısınız. Kazanılan penaltıdan ise 2 kez yararlanamamak sonucun beraberlikle bitmesine neden oldu. Sonuçta Trabzonspor 2 puan kaybetti ama bir başka gerçek ortaya çıktı; her ne kadar kadro zenginliğiniz olsa da önemli oyuncuların yokluğunda bordo-mavililer istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Kaleci Okan da başta penaltılar olmak üzere yaptığı kurtarışlarla geceye damga vurdu.

