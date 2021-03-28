İSKENDER GÜNEN

Hollanda gibi dünya futbolunda ekol bir ülke karşısında kendi sahamızda 4-2'lik bir sonuçtan sonra grubun bizimle birlikte favori takımı Norveç'e karşı farklı skorla alınan 3 puan Milli Takım'ın seviyesini gösteriyor.Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışan ve paylaşma duygusu üst düzeyde bir Milli Takım gördük. Maçın başında bulduğumuz gol, moral ve motivasyonun tavan yapması açısından önemliydi. Topa daha fazla sahip olan taraf Norveç olmasına rağmen öne çıktığımız her atakta gol pozisyonu ürettik.2002 Dünya Kupası'nda Milli Takımımız'a üçüncülüğü getiren bir teknik adamdan söz ediyoruz.Bizim en büyük yanlışımız bu. Aradan geçen uzun yıllardan sonra Lucescu'nun ayrılmasıyla Ay-Yıldızlılar'ın başına geldi. Önce Avrupa Şampiyonası'na Milli Takım'ı taşıma başarısı gösterdi. Bugün gelinen noktada da Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ve Norveç gibi iki güçlü takımı farklı skorlarla yenen bir Milli Takım'ın teknik adamı.Milli Takım, koşullar ne olursa olsun kazanma azmi ve yardımlaşması hep üst seviyedeydi. Yani sakatlıklar ve cezalar nedeniyle birtakım oyunculardan yoksun da olsak kenardan gelenlerin gösterdiği performans tam bir takım olduğumuzun göstergesi. Bana göre en büyük kazanç bu.