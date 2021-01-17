İSKENDER GÜNEN

Kilidi açacak oyuncu eksikti

Maçın kırılma noktası Ekuban'ın kaçırdığı penaltı. Çünkü maç başlangıcında topa daha fazla sahip olan ve oyunu rakip alanda oynayan taraf, Trabzonspor'du. Antalyaspor, Galatasaray maçında olduğu gibi topu rakibe bıraktı. Oyunu kendi alanında kabul etti ve Trabzonspor'un etkili ayakları Nwakaeme, Abdulkadir Ömür ve Ekuban topla buluştuğunda sıkıştırmalarla etkisiz kılmayı düşünen bir oyun anlayışı içerisindeydi. En büyük silahları ise karşı atak… Amilton ve Fredy gibi çabuk ve hızlı oyunculara sahipler. Eğer yukarıda belirttiğim gibi Ekuban penaltıyı atsa çok daha farklı bir oyun ortaya çıkardı. Antalyaspor'un ilk yarıda ilk kez geldiği atak girişiminde ise yenilen golde Trabzonspor, savunmasının özelikle Serkan'ın hatası vardı. Kendi alanında çok adamla savunma içerisinde olan bir takıma karşı 1-0 geriye düştüğünüz zaman en büyük silahlarınız savunmanın iki kenar oyuncusudur. Yani Serkan ve Marlon…



RAKİP SAHASINA GÖMÜLDÜ

Gerek Serkan gerekse Marlon ofansif anlamda yetersiz oldukları için Trabzonspor, bütün atak girişimlerini merkezden yapmak zorunda kaldı. Bu da üretkenlikten uzak bir görüntüyü ortaya çıkardı. İkinci yarı rakip 10 kişi kaldığı için kendi ceza alanına tamamen gömüldü. Abdullah Avcı'nın daha üretken bir yapıya ulaşmak için yaptığı oyuncu tercihleri doğru. Yalnız ikinci devreye başlarken, Serkan'ın yerinde Joao Pereira ile başlaması bana göre daha doğru olurdu. Oyunun son dakikalarında gelen golle 1 puanla yetinmek zorunda kaldılar. Görünen o ki, böylesi maçlarda bu takımın orta alanda kilidini açabilecek bir oyun kurucuya ihtiyacı var.

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