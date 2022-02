Pehlivan yetmiş yaşındadır.O da dostumdur, arkadaşımdır. Durmadan gece gündüz ağ örer. Allah rahmet eylesin,nasıl arkadaşımsa, ağcınasıl arkadaşımsada öyle arkadaşımdır ve Selanik köylüklerindendir. Has balıkçıdır, yiğit, yardımsever adamdır.Ve denizde, eskiden onun martıları vardı. Pehlivan'ın arkadaşları olan martıları bütün Menekşe balıkçıları tanırlar, severlerdi. Pehlivan martılarını çok sever, her balıktan dönüşte onlardan söz ederdi. Pehlivan ne zaman denize çıkmışsa, o kocaman martı bütün yavruları, akrabalarıyla gelip Pehlivan'ın teknesinin üstünde, üç metre yukarısında dönmüştür. Fazla yüz bulmuşsa, Pehlivan o gün denizden iyi balık çekmişse, martı da gelip teknenin başına konmuştur.Bütün Menekşe,in balıkçılığını, hünerini yediden yetmişe kabul etmiştir.Bu tartışma, taş sorunu ne zaman açılsa, ortayaçıkar.Ve Vahram, ayaküstü bir baştanbir uca taşlarının adını sayar döküverirortaya. Ama taşlarının yerini kimseyesöylemez."Bir taşı nasıl nişanlarsınız denizin ortasında?""Taşların adlarını kim koymuştur?""Nasıl?"Attığın taşı, sert çamur taşı, ayamamala taşı,ayazma taşı. Memiş taşı, duman, fener, buçik kile.Cehennem taşı...Ve orada deniz, cehennem gibidir. Dalgalar, akıntılar, burgaçlar... Balıkçı için her zaman cehennemdir orası... İşte balıkçılar taşların adını böyle koyarlar.Bu yaz Vahram Reis söz verdi, beni bereketli taşlarından birisine götürecek. Orası iyi mercan yaparmış ve orada mercan tutacağız. Ona söz verdim ki, taşının yerini kimseye söylemeyeceğim.e bile."Peki Vahram Reis balığa çıkmıyorsun, taşların yerini söylesen ya Muzaffer'e."Has balıkçılar, kendi taşlarını, tarlalarını kendileri yaratırlar, çok usta balıkçılar. Balıkçı demek, kendi taşını kendi bulandır. Ya da Muzaffer gibi karadan taş taşıyarak kendi taşını kendi yaratandır."Vahram Reis, sen kimseye göstermezsen ne olacak, o taşlar orada kalacak, kimse de faydalanamayacak, yazık değil mi, ne çıkarın var göstermemekte?".Bu söze de akan sular durur.Bu sabahle kahvede konuştuk. Nuri Reis ile Cemil, Menekşe'nin en çalışkan balıkçılarıdır.Boğaz'dan Saros'a kadar onların avlanma sahalarıdır. Allah izin verirse bu yaz Cemil'le aşağılara Saros'a doğru açılacağız.Seferimiz bir aydan fazla sürecek. Dayanabilir miyim bilmem, küçük bir teknede bir ay belli olmaz, sevdiğim iştir balıkçılık, bir ay da, iki ay da dayanırım.Biz hepimiz, en çok daMenekşe üstüne, geçmişi, geleceği üstüne düşler kurarız. Çerkes'i insanoğluna anlatmalı. Bu sabah biz Nuri Reis'le konuşurken Çerkes öteki masada oturuyordu."Bir de bekâr Osman vardı dünyanın en iyi adamı.""Çerkes özlüyor karısını."Bir de başka bir şey var Nuri Reis'i, Cemil'i,bütün balıkçıları üzen. Biz Menekşe üstüne görülmemişdüşler kurmuşuzdur, biz cennet Menekşe'yi binmisli cennet yaparak türlü türlü yaşamışızdır. Amaderdimiz büyük. Ama derdimiz gölge etme başkaihsan istemezdir.diyor Nuri Reis,Şu derenin ağzında, denizle derenin birleştiği yerdevekardeşler çalışır. Menekşe Menekşe oldu olalı kum çıkarırlardı oradan yıl on iki ay. Kum çıkarırlar, derenin ağzını açarlardı.Onların yüzünden dere hiçbir zaman kapanmazdı.Sonra onların oradan kum çıkarmalarını yasak ettiler.Dalgalar da kumları getirdi derenin ağzına yığdı.Azıcık deniz çekildiğinde balıkçılar ne içeriye girebiliyorlar, ne dışarıya çıkabiliyorlar.Bir bela ki sormayın. Oysa ki, ne kadarcık iş ki bu, bu derenin ağzındaki kumu temizlemek iş mi yani, bunu esirgiyorlar Menekşe balıkçılarından.Barınak yapmak değil, bozulan doğal barınağı yapmak, o kadar kolay ki...Biz gene Menekşe üstüne düşler kuracağız. Evleri yıktırılmış, barakaları yakılmış, yıktırılıp da yeri bomboş, bir moloz yığını yapılmış Menekşe üstüne. Ve yüzüne bakılamayacak gibi dökülmüş Halk Plajı üstüne... Kirli, pis, kan, irin kokulu bataklık, çamur suyu üstüne. Bizler hepimiz bin düşle düşleyeceğiz Menekşe'yi, şu derenin apaydınlık akacak suyunu...Bir gün, şu moloz yığını bir park olacak, sevinçli insanlar, çocuklar güneşlenecekler burada. Derenin ağzı açılacak ve kumsala renk renk tekneler serilecek, ağlar sarkacak köprünün üstünden, ağaçlardan...İşte bizim cennet düşümüz de bu kadar.Bu kadar mı? İşte burada yüzleri güneşten yanmış alın terinin iyi insanları. Hak yemeyenler, birbirlerini sevenler, dedikodu edenler, birbirinin gözlerini oymayanlar, hırstan delirmeyenler, beş on kuruş için dostluğu, sevgiyi, arkadaşlığı satmayanlar, bekâr Osman gibiler, Çerkes gibiler çoğalarak...Bir gün, Menekşe deresi apaydınlık akacak, dibine Kuran düşse okunacak, işte böylesine ışık dolu.Ben bu yazıyı arkadaşımun isteği üzere yazdım. Faruk, Menekşe'ye has bir adamdır.Yerini yanlış seçmiştir. O, çoktan Menekşe'ye gelmeli.yla dost olmalı, ondan el almalıydı.Şu dünyada kim yerini buluyor ki, kim huyuna göre bir dünya yaşıyor ki...Yazıyı bitirip de son noktayı koyunca gene indim Menekşe'ye... Doğru mu yazdıklarım, bir uygunsuzluk, fazla bir coşku var mı, diye...Bir merak işte. İnsanın kendi kendisini yargılaması.ağ onarıyordu bir teknenin içine oturmuş.dedi bana.de oradaydı. Metin bizim Adanalıdır. Birkaç yıldır da Menekşeli.dedi.Muzaffer'in güneşte sarı pos bıyıkları ışıldıyordu.Düşünceli, dalmış, işindeydi.dedi Muzaffer. Sonra başını kaldırdı uzunca birbana baktı.dedi bana sonra da,Eski, bir kayık kıyıya yan yatmıştı."Görüyorum" dedim.Ve sonra uzun uzun coşkuyla anlattı.Bir gün hastalandığında, ölüm döşeklerine düştüğünde Muzaffer binecek bu kayığa, en fırtınalı günde açılacak denize, belki bir şafak vakti, verecek kendini mor dalgaların sonsuzluğuna... Bir daha...Biliyorum, Muzaffer bu dediğini yapacaktır. O, bir deniz adamıdır ve ölüsünü yılanlar çıyanlar, börtü böcek yiyemeyecektir, o, denize karışıp gidecektir.Muzaffer'le birlikte bağırdık:

***