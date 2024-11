Herr İmamoğlu, die Rolltreppen funktionieren nicht (Sn. İmamoğlu, merdivenler çalışmıyor)

"Bu kadarı da olmaz" denilen her türlü sorunu, arızayı, karmaşayı son derece başarılı bir şekilde İstanbulluya armağan eden Ekrem İmamoğlu, bu büyük başarısını yurtdışında kutlamaya devam ediyor.

Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na, "en uzun süre çalışmayan yürüyen merdiven ve metro asansörleri" kategorilerinde giriş yapan İBB Başkanı, 2024 yılı içerisinde şimdilik 2. Almanya seferini gerçekleştirdi. İmamoğlu, bu ziyaretini Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı dava ile aynı zamana denk getirerek bir zamanlar baba-oğul ilişkisi yaşadığı eski genel başkanına adeta nazire yaptı. Malum İmamoğlu, hakkındaki mahkeme kararı sonrası Saraçhane'de şov yaparken, Kılıçdaroğlu Almanya'da tekmil vermekle meşguldü.

Almanya'da konuk olarak katıldığı eyalet meclisinde alkışlarla karşılanan İmamoğlu, Alman solcularının hayırla yâd etmediği Helmut Schmidt Vakfı'nda siyaset okullarına geçecek bir konuşma yaptı. İmamoğlu sosyal medyadaki toplam takipçi sayısını, İstanbul'da ne kadar başarılı olduğuna delil olarak gösterdi. İmamoğlu'nun sosyal medyadaki takipçilerinin büyük çoğunluğu, bu konuşmanın yapıldığı sıralarda Mecidiyeköy metro istasyonundan çıkmaya çalışırken kendisini sosyal medyada hayırla yâd etmekle meşguldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hariç her şeyle ilgilenen İmamoğlu, matematik konusundaki büyük yeteneğini de göstermekten çekinmedi. Terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan CHP'li belediye başkanları ile kent uzlaşısı yaptığı DEM Partili belediyeler için kendini paralayan İmamoğlu, Türkiye'de % 75 oy oranına sahip bütün partileri birleştirdiğini Alman muhataplarına müjdeledi.

Bu partiler arasında en büyük başarısı CHP'den milletvekili araklamak olan tabela partilerinin genel başkanlarına "İlk seçimde tek başımıza iktidarız" rüyası gösteren bu açıklamalar da Ekrem İmamoğlu'nu durdurmadı. Partisinde çıkabilecek muhtemel cumhurbaşkanı adaylarının önünü kesmek için "adayım" demek dışında her şeyi söyleyerek parti içindeki rakiplerine "Almanya'dan da icazet aldığını" gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Almanya'da Türkiye'yi şikâyet etmesi, tıpkı bozulan yürüyen merdivenler gibi ilk kez karşılaştığımız bir durum değildi. Daha önce Ayasofya'nın açılmasından mevzuata aykırı işlerinin engellenmesine kadar pek çok meselede Türkiye'yi yurtdışında şikâyet etmişti. Bir sonuç elde edebildi mi? Elbette ki hayır.

Türkiye uzun zamandır Ankara'dan yönetilen bir ülke. Siz sosyal medyada fonlanan hesapların "Almanya'yı salladı, ortalık yıkıldı" başlıklı paylaşımlarına aldanmayın. O paylaşımlar İstanbul'da çalışmayan otobüsler, bozulan metrolar dışında bir manaya gelmiyor.

