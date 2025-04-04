CHP’deki Şaibeli Kurultayda dağıtılan para ve hediyelere yaka kameralı takip

04 Nisan 2025, Cuma
CHP'deki "Şaibeli Kurultay"da dağıtılan para ve hediyelere yaka kameralı takip
CHP'deki "şaibeli kurultay" iddialarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında partinin İstanbul delegesi Levent Çelik ile eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ifade verdi. Tanık sıfatıyla ifade veren Çelik, kurultaydaki para ve hediye dağıtımının partililere takılan yaka kamerası ile takip edildiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:35 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 07:35