CHP’deki Şaibeli Kurultayda dağıtılan para ve hediyelere yaka kameralı takip

"TAKİP İÇİN YAKA KAMERASI TAKILMIŞ"

Çelik söz konusu hediye ve para dağıtıldığı iddialarına ilişkin partililerin kendilerine takip için yaka kamerası takıldığını hediyelerin dağıtılıp dağıtılmadığının kontrol edildiğini ifade etti. Çelik, "Balıkesir Bandırma ilçesinde belediye meclis üyesi olduğunu söyleyen bir kişi kurultaydan 6 ay sonra Ankara'da yapılan CHP'nin tüzük kurultayı sırasında benim de bulunduğum bir topluluk içerisinde geçen sohbet esnasında dalga geçerek 'Bizi hediye dağıtımında görevlendirdiler ancak bize güvenmeyip yakamıza takip için kamera takıp kayıt aldılar. Telefon ve benzeri hediyeleri dağıtıp dağıtmadığımızı kontrol edip merkezden kameralar üzerinden kayıt aldılar' dedi. Ben bu tür söylemlere itibar etmedim." ifadelerini kullandı.