Tanklar Volkswagen’den, tasarım Porsche’den olur mu?

Savunma sanayiimizdeki başarıları takip etmeyi bırakalı uzun zaman olduğunun farkında mısınız?

Bundan 20 yıl önce projelerin yapılma ihtimali bile günlerce konuşulurken şimdi o projelerin bitmesi, hatta daha da ileri aşamaya taşınması bile normal geliyor. Sadece bu tavır değişikliğimizin bile ülkemizin geldiği noktayı gösterdiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

Ancak yine de biz tüm dünyanın silahlanma yarışına girdiği bugünlerde savunma sanayiimizdeki başarılara kayıtsız kalmayalım. Türkiye'nin en büyük özel savunma şirketi Baykar'ın, İtalya'nın en büyük hava savunma şirketi olan Leonardo ile ortak SİHA üretme anlaşması imzaladığını gözardı etmemek gerekiyor.

Türkiye'de "çok bilgili, çok modern" muhalifler tarafından "montajcı, marketlerde satılan drone'ları ordumuza satıyor" iftiralarına maruz kalan Baykar, İtalya'nın en önemli havacılık ve savunma şirketine SİHA üretecek.

Aynı Baykar'ın geçtiğimiz günlerde İtalya'nın 140 yıllık havacılık şirketi Piaggio'yu satın aldığını da hatırlatmak gerekiyor. Bugün artık üretim noktasında kendisini ispatlamış, Avrupa ülkelerinin de işbirliği yapmak için uğraştığı bir özel savunma şirketimiz var.

SİHA'lara atış kontrol radarı geliştirme, anti-drone sistemleri, denizaltından atılan kapsüllü güdümlü füzeler, menzilli seyir füzelerinin kapasitelerini artırma sadece son birkaç haftada gelen güzel haberlerden bazıları. Bugün Türkiye özel ve kamu şirketleri, savunma sektörümüzün tüm ihtiyaçlarını hatta düne kadar hayal bile edilemeyen ürünleri üretiyor.

Bu çalışmada asıl amaç, İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un duası aslında: "Bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmamak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde başlayan bu seferberliğin ne derecede hayati olduğuna muhalefeti yıllardır ikna edemedik.

Türkiye'deki iflah olmaz "militarizm karşıtlarını" fonlandıkları Almanya'dan gelen bir haber kendilerine getirebilir:

"Almanya'nın tank üreticisi savunma şirketi Rheinmetall, Volkswagen'in kapattığı fabrikalarda tank üretmek istediğini" açıkladı. Kim bilir, belki 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi tanklarını da Porsche tasarlar...

Yıllardır Avrupa'nın bizden daha akılcı olduğunu iddia edenler belki Almanya başta tüm Avrupa'nın silahlanma yarışına girdiği haberleri sonrası Türkiye'ye hakkını teslim ederler. Benim bu beklentim fazla mı iyimserlik oldu sizce?

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