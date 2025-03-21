CHP yaptı, CHP itiraf etti

Savcılığa ihbar eden CHP'li, suç duyurusunda bulunan CHP'li, itiraf eden CHP'li, delilleri sunan CHP'li, tanık olup konuşan CHP'li, kendi kirini örtmek için gizli tanık olan bile CHP'li ama operasyonu iktidar yaptırıyor, öyle mi?!

CHP'liler ağız birliği etmişçesine bu cümleyi tekrarlıyor. Bu yazıyı hazırlarken, cumhuriyet savcısına hakkındaki iddialarla ilgili ifade veren ve suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan Ekrem İmamoğlu da İstanbul'daki ilçe belediyelerine yönelik operasyonlar sonrası aynı cümleleri tekrarlamıştı.

Muhalefet cephesi açısından karşılık bulan bu ifadeler ise koca bir yalandan ibaret. Çünkü İstanbul'da yolsuzluk operasyonu yapılan ilk CHP'li belediye olan Beşiktaş Belediyesi'ndeki soruşturmalar ve ardından Beykoz Belediyesi'ndeki operasyonlar, bizzat Cumhuriyet Halk Partililer tarafından yapılan suç duyurularıyla başlamıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesini gündeme getirip suç duyurusunda bulunan kişi, eski bir Cumhuriyet Halk Partili ve yeni bir Memleket Partiliydi; yani Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olması için çabalayan bir gençti. Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesini tekrar gündeme getiren kişi ise Recep Tayyip Erdoğan'dan ölümüne nefret eden azılı bir muhalifti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde şaibe olduğunu söyleyen bizzat eski genel başkanlarıydı. Kongrede yolsuzluk yapıldığını kayda geçiren kişi, geçmişte CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış bir isimdi. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının iptal edilmesi için mahkemeye başvuran kişi ise CHP'nin daha bir yıl önce Hatay'da tekrar belediye başkanı yapmaya çalıştığı Lütfü Savaş'tı.

Yine Ekrem İmamoğlu'na yönelik suç örgütü operasyonunun başlamasına sebep olan suç duyurularının, aslında tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı'nın cezaevinde yaptığı itiraflardan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Operasyonun merkezinde yer alan Medya A.Ş.'deki yolsuzlukları ortaya çıkaran suç duyurusunun bizzat Cumhuriyet Halk Partililer tarafından yapıldığı ve emniyet güçlerinin Medya A.Ş.'ye geldiğinde hangi bilgisayara el koyması gerektiğini bilecek kadar ifadelerin detaylı olduğu da ayrıca biliniyor.

Dün başlayan operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında, Ekrem İmamoğlu'nun yerine Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yönetmesi için hazırladığı ve Beylikdüzü Belediyesi'ni emanet ettiği eski bürokratı Murat Çalık'ın da bulunduğu ve daha pek çok ismin itirafçı olmak için ifade verdiği öğrenildi.

Dahası, Cumhuriyet Halk Partililerin iki sene önce cumhurbaşkanı yapmak için gece gündüz çalıştığı Kemal Kılıçdaroğlu, bizzat katıldığı televizyon programlarında kongredeki şaibelere dair açıklamalarda bulundu.

Bütün bu gerçekler ortadayken, Cumhuriyet Halk Partililerin hedef şaşırtmak ve suçlarını örtbas etmek için üç yıl sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerini gündeme getirmesi kendilerini sadece komik duruma düşürüyor.

Ancak biz bu duruma gülmeyeceğiz. Ortaya çıkan belgeleri, iddiaları, yurtdışına kaçan firarileri, ofislerinde yakalanan milyonlarca lirayı, İstanbul'un kaybolan 6 yılını ve iç edilen milyarlarca lirayı sormaya devam edeceğiz.

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