04 Nisan 2025, Cuma
Ekrem İmamoğlu'nun kasasının 5 milyon euro rüşvet istediği avukat yaşananları anlattı: Taksit teklif ettiler
İBB'ye yapılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olduğu iddia edilen Ertan Yıldız'ın, İstanbul Bakırköy'de bulunan Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro rüşvet istediği ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında açık tanıklık yapan AVM'nin avukatı rüşvet çarkını anlattı. Müvekkilinin rüşvet taleplerini kabul etmeyince otoparkın eski tarihli mühürle kapatıldığını söyleyen avukat, "Maslak 42 rezidansta 1704 numaralı daireye çağrıldık. Net olarak 5 milyon Euro talep edildiğini, taksitlendirme konusunda yardımcı olacaklarını söylediler. Bir hafta sonra yine geldiler, rüşveti kabul etmediğimizi söyledim. Alışveriş merkezi hakkında yıkım kararı verip para cezası kestiler." dedi.
Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 07:11