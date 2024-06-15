Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik atağı İspanya'dan sonra İtalya'da devam ediyor. G7 Zirvesi'nin dönem başkanı olan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından zirveye davet edilen Cumhurbaşkanımız daha önce de bu zirveye iki kere davet edilmişti. Bu yılki G7 Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz/Yapay Zekâ ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum'a katılımı için davet almasını İtalya'nın 6 yıllık özrü olarak kabul etmek gerek. 2018 yılında İtalya'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nda Türkiye'yi dışlamaya çalışan dönemin İtalya Başbakanı, Türk heyetinin Konferans'tan çekilmesi ile sarsılmıştı. Aradan geçen 6 yılda İtalya'nın Türkiye olmadan Akdeniz'de ya da Afrika'da bir karar almanın imkânsız olduğunu anladığını düşünebiliriz.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G7 Zirvesi'nde Türkiye'nin, uluslararası sistemin Siyonist İsrail'in soykırımına verdiği destekten başlayarak nasıl çürüdüğünü muhataplarına aktaracak. 2002 yılından bu yana bulunduğu her uluslararası toplantıda Filistin'in haklı mücadelesini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana bunu uluslararası muhataplarının yüzüne de açıklamıştı. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmadaki kritik rolünü bir kez daha hatırlatacak. İki ülke arasındaki çatışma başladığında anında NATO'nun ve AB'nin yanında sıralanmadığımız ve denge politikası izlediğimiz için "Türkiye mahvolacak, Batı bunun bedelini bize ödetecek" diyen feryatseverler, bu görüşmeleri nasıl yorumlayacaklar merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenmek isteyenlere "Diplomasi nasıl yapılır?" dersi veriyor.