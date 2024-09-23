23 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Hilâl Kaplan
HİLÂL KAPLAN
BM’de Türkiye’nin gür sesi

BM’de Türkiye’nin gür sesi

23.09.2024, Pazartesi
Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu için New York'tayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki temaslarını da yerinde izleyeceğiz.
Bu seneki BM zirvesini, öncekilerden farklı kılan başka bir toplantı daha olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce BM Genel Kurul kürsüsünden ifade ettiği ve 'Dünya 5'ten büyüktür' sloganıyla bütünleşen BM reformu çağrısı artık dünyanın pek çok ülkesinde karşılık buluyor. Bunun en önemli göstergelerinden birisi de bu sene BM çatısı altında, BM Genel Sekreteri Antonio Guetteres'in ev sahipliğinde tertiplenecek olan "Geleceğin Zirvesi" isimli toplantı.
Pazartesi gerçekleştirilecek zirvede söz alacak önde gelen liderlerden biri olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ifadeleriyle bu toplantıyla "çok taraflı sisteme yönelik meydan okumalar karşısında ortak çözümler üretilmesi hedefleniyor."
Dünyanın en büyük diplomasi arenası olan BM zirvesinde, Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyetin beş günlük programı oldukça yoğun. Erdoğan'ın pek çok dünya lideriyle ikili temasları olacak ve bu isimlerin büyük bir çoğunluğunu New York'ta Türk diplomasisinin sembolü olan Türkevi'nde ağırlayacak. Erdoğan'ın konuğu olacak isimler arasında Irak başbakanı Mohammed Shia Al Sudani, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, BM Genel Sekreteri Antonio Guternes, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenski, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha dünya diplomasi arenasında sadece ülkemizi ve mazlum halkları temsil etmeyecek. Aynı zamanda mevcut düzenin arızalarını da kalbinde gür bir sesle dillendirecek.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İsrail’den istihbari terör 20.09.2024 Cuma
Uluslararası mafya düzeni 18.09.2024 Çarşamba
O SİHA raporu.. 17.09.2024 Salı
Dursun bu hayâsızca akın! 13.09.2024 Cuma
Bir Ayşenur geçti.. 11.09.2024 Çarşamba
Millî Maarif Modeline sahip çıkmak gerekir 10.09.2024 Salı
CHP Kurultayı yaklaşırken... 06.09.2024 Cuma
Türkiye’den BRICS açılımı 04.09.2024 Çarşamba
Neo-nazilerin eyalet zaferi 03.09.2024 Salı
Telegram’ın kurucusu neden gözaltına alındı? 30.08.2024 Cuma
Daha Fazla Gör